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下流當有趣？ 水豚公仔「不良動作」惹議急下架 屏東海生館遭轟回應：廠商已懲處

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

水豚公仔竟「持刀逼交配」？ 屏東國立海洋生物博物館（簡稱海生館）近日因販售一款造型爭議極大的水豚公仔而被炎上，因該商品因外觀呈現持刀威脅與不當交配的姿勢，被大量網友批評「下流當有趣」、「最糟教育示範」。

有民眾在「路上觀察學院」臉書社團貼出水豚公仔的照片，可見到一隻水豚手持刀具對準另一隻正在流淚的水豚，姿勢遭多數網友解讀為模仿不當交配甚至性侵場景。迅速引發一波質疑聲浪，不少家長表示震驚，質疑其是否適合在以教育為主的場所販售，紛紛撻伐留言「這是犯罪示意圖吧」、「設計師要被送去心理輔導」、「拿刀還流淚，怎麼會覺得這好笑」、「這樣的設計怎麼會出現在親子友善空間裡？」。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

水豚公仔不良動作事件在社群平台上迅速延燒，屏東海生館緊急對外發表聲明，指出該款水豚公仔未經妥善評估，與海生館一貫秉持的教育理念不符，為合作廠商「未經館方審核擅自上架」，館方在接獲民眾反應後，已第一時間要求下架並依契約對廠商進行懲處。而未來會設立由館方與專家組成的商品審查小組，確保所有販售商品符合教育意涵與親子友善的價值觀。

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