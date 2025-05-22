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端午最萌「史努比粽粽」這日開賣！威秀影城太會了　萌Q「3款史努比粽粽」極限量登場　鐵粉必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／威秀影城提供
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對不起了錢錢！端午節將至，威秀影城應景推出「史努比粽粽」系列商品，3款「史努比造型粽子」萌到不行，鐵粉都已摩拳擦掌，準備手刀開搶！

圖／威秀影城提供
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威秀不得了！端午節必備「這款粽子」要收藏，威秀影城精選新推最萌Q「史努比粽粽」，共有3款獨家設計「史努比造型粽子」，預計5/23於全台上市，更標明「極限量」，想入手的話手腳可不能慢。

圖／威秀影城提供
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「史努比粽粽」提供3種套餐，A套餐599元，含1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個「玩偶粽子收納購物袋（共兩款，款式隨機）」；B套餐499元，含1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個「粽子造型史努比玩偶」；而C套餐899元，含1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1份熱食+1個「粽子造型收納毯抱枕」，以上套餐售價皆不含電影票。

圖／威秀影城提供
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值得注意的是，線上售票系統為「綁電影票」之套票，如僅單買套餐須至影城現場販賣部選購。

圖／威秀影城提供
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威秀影城 「史努比粽粽」販售訊息

開賣日：2025/5/23

販售點：全台威秀影城

售價（不含電影票）：

【史努比粽粽】A套餐 $599 1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個玩偶粽子收納購物袋（共兩款，款式隨機）

【史努比粽粽】B套餐 $499 1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個粽子造型史努比玩偶

【史努比粽粽】C套餐 $899 1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1份熱食+1個粽子造型收納毯抱枕

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粽子 端午節 爆米花 威秀影城 史努比

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