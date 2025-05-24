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MSC榮耀號冬季航次11月起航 早鳥優惠「每房減1萬」

聯合新聞網／ TTN旅報
MSC榮耀號冬季航程2025年11月~2026年1月開啟以基隆港為母港的冬季航程。 圖／MSC 提供
MSC榮耀號冬季航程2025年11月~2026年1月開啟以基隆港為母港的冬季航程。 圖／MSC 提供

【文・旅報傳媒】

全球頂級郵輪品牌MSC地中海郵輪旗下的MSC榮耀號（MSC Bellissima），將於2025年11／21～2026年1／5再度從基隆港華麗啟航，展開令人期待的冬季航程。

MSC榮耀號為亞洲旗艦郵輪，擁有先進設施與義式風格設計，包括榮耀大道-室內80米LED天幕、施華洛世奇水晶旋梯、13間全球美食餐廳、12間娛樂場館與15項親子體驗等豐富娛樂設施。是全家出遊或情侶浪漫旅行的完美選擇，郵輪上還提供全天候精緻美食，讓旅客在海上享受頂級饗宴。

船上擁有海上最美打卡景點的施華洛世奇水晶旋梯、水上樂園、匯聚全球頂級美饌，還有國際級表演劇場與兒童專屬遊樂空間等豐富娛樂設施，讓旅客在航行途中也能天天精彩、處處驚喜。

【左圖】MSC榮耀號施華洛世奇水晶旋梯是知名的打卡景點 【右圖】MSC榮耀號上國際級舞台娛樂表演，適合全家大小觀看。 圖／MSC 提供
【左圖】MSC榮耀號施華洛世奇水晶旋梯是知名的打卡景點 【右圖】MSC榮耀號上國際級舞台娛樂表演，適合全家大小觀看。 圖／MSC 提供

10大旅行社聯手出擊

6／30前訂購享早鳥優惠每房減1萬

今年冬季航程特別邀請更多重量級合作旅行社加入，包含百威、鳳凰兩大新夥伴，與原有的五福、可樂、行家、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮等旅行社，共十大旅行社齊力出擊，以華麗陣容提供旅客更豐富的行程選擇與貼心服務。無論旅人是首次郵輪體驗，或是資深海上旅人，都能找到專屬於自己的完美假期。

為歡慶MSC榮耀號冬季航程回歸，即日起至2025年6／30完成訂購並支付訂金，即可享有每房折扣1萬元的限時早鳥優惠，席位有限，敬請把握。今年MSC榮耀號冬季航次共規劃4大精選路線，帶領旅客前往沖繩石垣島與宮古島3大熱門離島，享受藍天碧海、陽光沙灘，以及深度文化體驗的夢幻旅程，無論是親子出遊、情侶假期或銀髮樂活，皆能在MSC榮耀號上找到專屬的完美旅遊節奏。

四大航線，打造專屬的島嶼假期

宮古島＋沖繩＋石垣島 自主遊5

出發日：11/21、12/3、12/7、12/15、12/19、12/27、2026/1/5

三大島嶼一網打盡，最適合想完整探索沖繩群島的旅人。

沖繩＋石垣島 自主遊5

出發日：11/25、12/11、12/23

深度感受沖繩市區與石垣島自然風光的絕佳組合。

宮古島＋沖繩 自主遊5

出發日：11/29

沉醉於宮古島的絕美海灘與沖繩的人文魅力。

宮古島＋沖繩＋石垣島 6

出發日：12/31跨年限定

在郵輪上倒數迎接新年，打造難忘的跨年回憶！

延伸閱讀>> 星野集團2025台灣徵才說明會 積極招募具國際視野人才加入

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