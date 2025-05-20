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免預約了！南港LaLaport「哈利波特魔法店」入店新制 全面採「現場排隊」、整點起進場
現場排隊就能進！南港LaLaport超夯「Harry Potter - Mahou Dokoro」最新入店規則登場，5/21起採現場排隊制，免線上預約即可直接入店。
哈利波特迷不用預約了！位於南港LaLaport 1F的「Harry Potter - Mahou Dokoro」最新宣布，5/21至6/20，入店全面改為現場排隊，不需線上預約。每50分鐘為一場次，每場次於整點起安排進場，並視店內人潮陸續適度開放，每場次最後入店時間為30分。
現場排隊入店模式目前適用至6/20，請依現場工作人員只是依序排隊，同時嚴禁代排與夜排，更多入店規則以官方公告為準。還未踩點過或想再訪的粉絲可以準備出發囉！
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