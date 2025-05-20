「4大超商」520甜蜜優惠懶人包！ 咖啡買1送1、寄杯520元、鑽石項鍊送裸鑽、保險套6折起

520諧音「我愛你」，成為表白、傳情與寵愛自己的最佳時機。超商業者也不放過這波浪漫商機，陸續推出咖啡寄杯、飲品折扣、精品預購優惠等多重促銷，不只情侶受惠，好友、同事也能趁機互相送暖。以下整理7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart的精選好康，一起來看看吧！

★7-ELEVEN：咖啡寄杯最低57折，雪淋霜送火龍果米磚

7-ELEVEN自5月20日至5月26日推出「OPENPOINT行動隨時取」限時優惠，祭出多款咖啡寄杯組合，每組僅需520元。包含特大杯拿鐵10杯，約為74折；特大杯美式12杯，等於原價的72折；大杯濃萃美式與濃萃拿鐵也可12杯520元；而高單價的大杯精品拿鐵與馥芮白7杯520元，等同57折。中杯精品美式與拿鐵任選10杯520元，同樣享57折優惠；風味飲品如珍珠焙火烏龍奶茶及咖啡珍珠歐蕾也推12杯520元的組合，約為原價的58折。

圖／7-ELEVEN

此外，5月27日前，7-ELEVEN中杯美式與拿鐵加價10元即可升級為精品版本，另於指定門市購買雪淋霜或酷聖霜霜淇淋任一支，還可免費獲得「火龍果愛心米磚」，增添甜蜜好運。

圖／7-ELEVEN

★全家便利商店：咖啡+雞胸肉只要56折，預購鑽石項鍊送裸鑽

全家便利商店即日起至5月27日，於APP「隨買跨店取」平台推出超值組合，包括「Let’s Café特濃美式5杯」搭配「金豐盛指定嫩雞胸5入」，優惠價格為345元，等同原價的56折，同時，也加碼回饋「全盈+PAY」用戶，於5月27日前至門市使用此支付工具，購買9款指定商品即可享買1送1優惠，商品包含FamiCollection竹炭鹼性水、阿奇儂冰品、威德保健飲品等，讓精打細算族群享好康。

圖／全家便利商店

呼應520的浪漫氛圍，全家更推出限量鑽石預購活動，即日起至7月12日，可於FamiPort機台預購BELLE MADAME「閃耀時刻0.3克拉鑽石項鍊」，原價15,999元，限時優惠價12,800元，還豪氣加贈價值13,999元、附國際IGI證書的0.5克拉裸鑽，堪稱今年520檔期最吸睛的高價好康。

★萊爾富：蜂蜜拿鐵、美式買1送1，情趣商品6折起

萊爾富於5月27日前推出Hi Café限時咖啡優惠，凡購買蜂蜜先生聯名的蜂蜜美式或蜂蜜拿鐵，即享同品項買1送1優惠，特大杯美式與拿鐵也同享買1送1，適合辦公室補充元氣。

圖／萊爾富

除飲品外，萊爾富也同步推出甜蜜周邊商品優惠。知名品牌金莎三粒裝與臻品三粒裝巧克力，任選兩件僅需72元，另，針對情侶族群，杜蕾斯指定保險套商品推出第二件6折優惠，不論是實用性或象徵愛意都十分到位。

★OKmart：5/20推OKCAFE限時優惠

OKmart搶攻520表白商機，於5月20日當天推出限定優惠，購買OKCAFE特大杯莊園美式或拿鐵，享同品項買2送1，同時，OKmart旗下的OKmall雲端商城也針對520推出寄杯優惠，推出經典可可12杯與焦糖拿鐵10杯組合，通通只要520元。