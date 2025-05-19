巨雕史迪奇現身信義區！韓勾ㄟ金針菇嗨喊：是20年粉絲

迪士尼經典動畫改編真人版「星際寶貝：史迪奇」，今日於台北鬧區舉辦雕像展覽揭幕記者會，邀請百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」與主持人阿Ken揭開高達1.5層樓的大型禮物盒，正式公開全台唯一的史迪奇巨型雕像。

金針菇感性分享她與「史迪奇」長達20年的深厚情感，以及透過這隻藍色搗蛋王與家人建立的珍貴回憶。她說：「我和姊姊從小就愛看史迪奇，最期待真人版史迪奇抵達地球後搞破壞的調皮片段。」金針菇更表示，已經有看過預告，牠毛茸茸的樣子，好想要抱一下。