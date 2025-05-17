聽新聞
0:00 / 0:00
「李多慧」要在西門與大家見面了！ 屈臣氏 x DINOTAENG「森活好夥伴」超萌小物，還有99元加購小提袋
屈臣氏全新「森活好夥伴」加價購活動療癒上市！首度與韓國超人氣插畫IP「DINOTAENG」合作，邀請超萌角色QUOKKA與BOBO陪你共度每一天。從5月15日至6月11日，全台屈臣氏門市與官網不限金額消費即可加價入手療癒選物，共推出7款高CP值商品，包括：呼朋飲伴飲料提袋$129、出門踏踏小提袋$99、曬太陽曬娃包$199、自然隨行半月包$399、動茲動藍芽耳機$399，以及6月1日開賣的玩累就睡拍拍燈$399，款款實用又可愛！
本次聯名主打「森活應援提案」，滿足通勤、假日、露營等多種生活需求。活動期間還能累積數位印花，消費滿$100贈1點，集滿3點加$699即可換購限定「凹豆咖露營椅」，數量有限、送完為止。此外，滿額購物再送現金抵用券、醫美護膚回饋與私密保養優惠，買越多賺越多！
最讓粉絲期待的亮點，莫過於5月24日下午1點半在台北西門店舉辦的「森活會客室」，啦啦隊女神李多慧將化身森活領航員親臨現場，與QUOKKA、BOBO一同登場互動合影。活動期間拍照打卡並上傳社群平台，還有機會抽中DINOTAENG全系列集點商品！快來屈臣氏，用呆萌好物與李多慧一起擁抱森活新日常。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言