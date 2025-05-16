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世壯運限定！ 探索新北 加碼「四大亮點旅遊優惠」免費體驗

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三貂嶺隧道入口是熱門的拍照打卡景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
三貂嶺隧道入口是熱門的拍照打卡景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025世界壯年運動會（2025 World Masters Games）（簡稱世壯運）即將盛大登場，新北市政府觀光旅遊局特別推出優惠的運動文化體驗與免費套票，熱情邀請選手們在賽事之餘，以最在地、最感動的方式親身探索新北的獨特風貌。

▲騎乘深澳鐵道自行車（獲選台灣觀光100亮點），沿路可享受海天一色美景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲騎乘深澳鐵道自行車（獲選台灣觀光100亮點），沿路可享受海天一色美景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「運動是一種語言，文化更是另一種對話方式」，新北市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長楊宗珉表示，期待透過文化體驗的旅程，讓來自世界各地的選手與嘉賓們在賽場外也能與台灣建立深厚連結，不僅是旅遊，更是一場跨文化的友誼交流。本次加碼活動精選四大特色路線，涵蓋生態、鐵道、工藝與祈福等多元主題，讓選手們放鬆身心，同時深入了解新北的山海美景與豐富文化。

▲鶯歌是著名的台灣陶瓷之都，現場動手創作屬於自己獨一無二的陶瓷品是最美好的旅行回憶。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲鶯歌是著名的台灣陶瓷之都，現場動手創作屬於自己獨一無二的陶瓷品是最美好的旅行回憶。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

位於瑞芳的「三貂嶺生態友善隧道」將於05/19 (一) 及05/26 (一) 開放憑世壯運認證卡免費入場參觀。隧道內融合歷史鐵道與自然景觀，可欣賞經年累月形成的鐘乳石，或是觀察臺灣葉鼻蝠棲息地，感受靜謐而充滿生命力的山林氛圍。

在青春山海線上的「深澳鐵道自行車」，以騎乘穿越山海為設計理念，沿途穿越奇幻光雕隧道，享受海天一線伴隨海浪聲的獨特體驗。於世壯運賽會前後（05/10~06/10）期間，加入「深澳鐵道自行車」官方 LINE 帳號並上傳認證卡，可享票價8折優惠。另於05/21 (三) 及05/28 (三) 14:00限量50名免費體驗騎乘，可憑世壯運認證卡報名參加。

▲新北平溪天燈節是臺灣重要的國際意象，不但獲選為台灣觀光100亮點之一，更被全球最大英文旅遊書《 Fodor's》選為全球非去不可的節慶。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北平溪天燈節是臺灣重要的國際意象，不但獲選為台灣觀光100亮點之一，更被全球最大英文旅遊書《 Fodor's》選為全球非去不可的節慶。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，新北市觀光旅遊局推出限量共100組「鶯歌」與「平溪」免費套票，邀請世壯運參加者體驗新北在地文化。「鶯歌套票」結合陶瓷手作與咖啡品味，親手繪製屬於自己的馬克杯，並享用手沖咖啡，實際感受台灣職人精神；「平溪套票」則以天燈祈願為主軸，可體驗手抄紙製作，將祝福寫上天燈，緩緩升空傳遞心願。活動即日起開放領取，數量有限額滿為止。

▲運用回收的天燈作手抄紙 DIY，別具巧思又環保。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲運用回收的天燈作手抄紙 DIY，別具巧思又環保。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

2025世壯運讓來自全球的壯年勇士們齊聚一堂，新北以最具代表性的特色，向世界展現我們的熱情與創意，誠摯歡迎大家在場上綻放光芒之餘，也能走進新北享受新北豐沛的文化運動 Power。住宿相關訊息可至雙北世壯運訂房專區訂購，亦可洽各相關旅宿業者連結查詢，其他更多資訊詳見「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」Facebook粉絲專頁。

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