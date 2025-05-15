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史迪奇粉絲必追！威秀獨家《星際寶貝：史迪奇》電影限定套票開搶 「4大周邊」萌到心臟爆擊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝威秀影城粉絲團臉書
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史迪奇粉絲必追！為迎接真人版電影《星際寶貝：史迪奇》於5/22全台上映，威秀影城驚喜推出4大聯名周邊，讓粉絲在觀影同時，也能收藏最萌的史迪奇小物。這次推出的商品不僅可愛，還兼具實用與收藏價值，從手機支架、造型飲料杯，到辦公室擺飾及手腕小物，每一款都充滿巧思與細節，讓人忍不住全套打包！

圖／翻攝威秀影城粉絲團臉書
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其中最受矚目的「史迪奇磁吸絨毛多功能支架」共推出四款造型，包括經典張嘴大笑、熱帶扶桑花風、可動式太陽眼鏡款與「醜丫頭」表情，磁吸設計可緊貼手機背面，還能360度調整角度，實用又超級療癒。

史迪奇造型杯飲料」則完美還原了電影中歪頭坐姿的史迪奇，巨型可愛杯身擁入懷中，既是飲品容器，也是必備收藏品。

圖／翻攝威秀影城粉絲團臉書
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史迪奇公仔場景杯飲料」更進一步重現經典衝浪畫面，公仔與浪花場景皆可拆下收藏，喝完飲料後直接升級為桌面擺設，質感與萌度雙雙爆表！

此外，還有結合絨毛玩偶與功能設計的「史迪奇拍拍圈」，以衝浪主題設計為靈感，具彈力環繞手腕設計，無論是外出、上班還是看電影，都能讓史迪奇隨行陪伴，成為最吸睛的療癒配件。

圖／翻攝威秀影城粉絲團臉書
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本次聯名活動同步推出三款超值餐點套餐，讓觀影、用餐與收藏一次滿足！以下套餐皆包含1個中爆米花、2杯中杯飲料、1份熱食，但不含電影票，A套餐售價459元，可獲得「史迪奇磁吸絨毛多功能支架」、B套餐售價499元，可獲得「超萌史迪奇造型杯飲料」、C套餐售價459元，可獲得「可拆卸公仔的史迪奇公仔場景杯飲料」，讓你邊看電影邊用手機統統都有史迪奇陪伴。

除了套餐之外，購買《星際寶貝：史迪奇》任一版本電影全票，只要加299元，即可獲得1個中爆米花、1杯中杯飲料，以及史迪奇絨毛拍拍圈一只，數量有限，售完為止。

圖／翻攝威秀影城粉絲團臉書
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