4 種畢業禮物推薦，讓你前程萬里！

畢業可說是學生時代最重要的里程碑，在這人生重要的時刻，你想送什麼樣的禮物給朋友呢？這次七分之二的探索精選四大類畢業禮物，讓你藉由畢業禮物和親朋好友留下最珍貴難忘的回憶。

1. 前程似錦類：畢業照

圖／相館提供

升上國高中、大學時，學生證的大頭照就是老師看到你的第一面貌；而畢業後求職面試時，履歷上有一張凸顯自己特質的專業形象照，也能讓雇主對你留下深刻印象。因此，想要讓自己在新環境加分，對畢業生來說既實用又意義深刻的絕對就是拍證件照或形象照。

像 Holo+FACE 就是台灣最大的韓式證件照照相館，從預約到服務流程都十分舒服順暢，每個環節清楚明瞭，店內形象及硬體設備也都無可挑惕，外加環境讓人有種身處韓國照相館的感覺，很適合拍下漂亮的畢業照。

2. 心意滿分類：金工

圖／LYNLI-Jewelry提供

畢業禮物中最值得和朋友、伴侶一起體驗的就是金工，通常都以銀飾為主，有戒指、項鍊或手環等多種選擇。在畢業這種特別的日子裡，和戀人一起親手敲打出對戒，或和朋友一起鍛造出友情手環十分珍貴，當未來一起看著手上的飾品時，過去讀書時的回憶及故事也將由飾品透析出的光線娓娓道來。

LYNLI Jewelry 的金工體驗工作室在台南、台北皆有店面，除了可以體驗有趣的情侶戒指 DIY 外，課程還包含一杯飲品與甜點，課前等待或課後可於一樓享用，是完美的畢業禮物行程。而在製作過程中，店家也會協助拍攝紀錄，甚至提供手機架可自拍，一起紀錄這珍貴的時刻。

3.美容放鬆類：采耳

圖／采耳店提供

在學期間聽聞了太多八卦、震驚消息，抑或是生活太多紛擾，需要好好讓耳朵大掃除嗎？采耳就是能幫你掃除煩心事的首選，還能幫助你以輕鬆心情進入人生下個旅程的最佳畢業禮物。

像台北的採採耳、麓寶寶皆位於捷運站附近，方便與家人、好友一起享受掏耳朵樂趣。除了掏耳朵外還會搭配 SPA 服務、洗眼睛服務，相當適合釋放上學積蓄的壓力。

4. 活力滿點類畢業：健身

圖／悍草訓練提供

充滿精力的男孩們，總是喜歡在運動場上揮灑汗水，健身房中也常常可以看到一起舉重、談笑風生地討論健身話題的年輕人，擁有健康的身軀、強健的體態，也是成為大人後的課題之一。送給畢業生健身房會員，幫你畢業的朋友們打開強健體魄的大門，搞不好幾年後看到站在健美舞台上的老朋友，會在得獎感言裡提到你的名字。

悍草訓練是一家位於台中西區的不綁約健身房，採用智能系統讓整個場館變得方便順暢。例如，用戶可以使用應用程序顯示條碼進行入場掃描，並且置物櫃採用人臉辨識系統，省去了攜帶鎖匙等麻煩，而只需刷臉即可開啟充滿科技感的健身房，體驗前衛健身房科技又強身健體。

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