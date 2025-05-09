搭捷運也能沉浸迪士尼魔法！香港迪士尼與台北捷運共慶夢幻時刻 等你來開趴

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）即將迎來20周年的重要里程碑，為期一年的20周年奇妙派對慶典將於06/28正式展開！05/07香港迪士尼同台北捷運公司舉辦「香港迪士尼樂園呈獻20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會，率先把派對氣氛帶到台北！

四位迪士尼朋友，包括米奇、米妮及達菲的朋友 StellaLou 和 LinaBell 穿上全新20周年服裝來到活動現場！StellaLou 和LinaBell 還與現場迪士尼鐵粉們熱情合照，為即將到來的慶典做好熱身準備！

香港迪士尼樂園度假區即將迎來20周年慶，攜手台北捷運展開熱鬧推廣活動。 圖：香港迪士尼／提供

記者會上，台北捷運公司董事長趙紹廉送上對香港迪士尼最真誠的生日祝福，他也表示：「我們十分高興首度與香港迪士尼樂園的合作。這個奇妙的主題乘車環境空間，不僅為乘客帶來特別不同和愉快的捷運體驗 ，更為大家帶來更多元文化的交流與歡樂時光，同時展現捷運不斷創新與進步的一面！」

有鑒於此次難得的合作機會，台北捷運祭出20萬捷運點贈送給捷運會員，會員扣5點就可參加香港迪士尼一日票及住宿雙人行好禮抽獎活動，讓人人都有機會一起加入香港迪士尼史上最令人難忘的大型派對！

香港迪士尼傳訊及公共事務副總裁黎珮珊也特地抵達台北，向嘉賓介紹了香港迪士尼前所未有的20週年奇妙派對的豐富內容，像是周年限定的城堡演出、開園來最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」、和香港迪士尼歷年來最盛大的夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」。

她也分享了此次合作的興奮心情：「今年是香港迪士尼非常重要的一年，我們將與賓客一起慶祝20周年的迪士尼魔法與驚喜。台灣是我們第二大的海外客源地，所以這次很高興能與台北捷運合作，把香港迪士尼奇妙派對的歡樂氣氛率先帶到台北，讓台灣粉絲提前感受奇妙派對的魅力，為參加從早到晚都精彩不斷的奇妙派對熱身。」

▲「香港迪士尼樂園呈獻20周年奇妙派對 等你來開趴！」讓中山藝文廊有繽紛派對裝飾。 圖：香港迪士尼／提供

「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」活動期間，台北中山捷運站紅線詢問處及閘門將妝點成霓彩絢爛的派對氛圍。從中山站延續到人潮熱絡的中山藝文廊，都能看到滿滿繽紛派對裝飾和大家喜愛的迪士尼朋友剪影。淡水信義線還有香港迪士尼派對主題彩繪列車，以迪士尼經典角色和樂園特色地標佈置的車廂將讓大台北通勤族目不睱給，盡情沉浸在香港迪士尼的奇妙氛圍。

▲淡水信義線主題彩繪列車，以迪士尼經典角色和樂園特色地標佈置的多彩車廂。 圖：香港迪士尼／提供

即日起至08/31，大家可至台北捷運 Go App 成為會員並領取捷運點，並至 App 指定頁面扣5點後登記抽獎，即有機會獲得香港迪士尼1日門票、9月還可加碼抽雙人行套票！活動期間每月1日還會發行捷運 App 限量優惠券，可至捷運商品館兌換香港迪士尼20周年主題精美小禮物。詳情可至活動頁面查詢：https://web.metro.taipei/event/2025HKDL20A/。

另外，即日到6月底，只要加入台北捷運 Go App 會員，並出示會員登入畫面，就可以獨享香港迪士尼本次特別與旅行社合作推出台北捷運會員專屬的「香港迪士尼樂園3天2夜套票」早鳥限時預購優惠，第二人可再減$2000，且暑假期間出遊指定產品不加價。詳情及報名請至可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊及雄獅旅遊查詢。

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