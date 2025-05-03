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32萬張門票開搶！五月天大巨蛋演唱會「秒沒」粉絲哀號

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
五月天。圖／相信音樂提供
五月天。圖／相信音樂提供

天團五月天6月27日起至7月12日將在台北大巨蛋舉辦8場「回到那一天」25周年巡迴演唱會，今（3）日門票開賣，32萬張門票火速售罄，粉絲有人哀怨買不到票，也有人驚嘆這次比較好搶。而目前售票系統整票中，預計在下午2點半釋票。

五月天相隔9年終於唱回台北，「回到那一天」25周年巡迴演唱會大巨蛋首唱版，將祭出「雙主題」的演出內容，一天「5525」，一天「5525+1」，天團攜手必應創造，挑戰最速換場演出，24小時內祭出全新演唱會主題。

門票今上午11點開搶，對於門票秒殺，許多歌迷哀號根本沒搶到，拓元售票系統也公開釋票消息，「系統將進行對帳整理，預計2025/05/03 (六) 14:30重新釋票。」

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