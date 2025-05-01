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排民粉絲哭哭！ 壽司郎聯名「排球少年小圓包」完售 第二波透卡發放5／5手刀搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／壽司郎提供、翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書
圖／壽司郎提供、翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書

搶不到了！台灣壽司郎與日本超人氣動漫《排球少年!!》攜手合作推出聯名活動，引發粉絲熱烈迴響、反應超出預期，不僅聯名餐點緊急更換，聯名小圓包也在4/30全數完售，讓許多排民粉絲哀號感到扼腕。

台灣壽司郎於4/30晚間在粉專緊急通知，「排球少年!!聯名小圓包」已全數售完，並感謝消費者的熱烈支持。讓一票鐵粉湧入留言哀號「限量是殘酷的」、「好驚人的速度」、「星期日才要去的我，大概要在現場哭了」。

圖／翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書
圖／翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書

台灣壽司郎與《排球少年!!》聯名活動持續至5/18，點購特定聯名餐點可獲得Q版人物插卡、聯名透卡、吉祥物貼紙等限量特典，引粉絲瘋狂，而受到矚目的第二波「聯名角色透卡」將於5/5推出，只需購買特定聯名餐點即可獲得，特價300元，限量4萬5000張。

5家《排球少年!!》主題店，包括台北中華路店、新店中興路店、台中新時代店、台南南紡店、高雄夢時代店，目前5間主題店本周末的訂位已額滿，將採抽號碼牌制度讓民眾候位用餐。活動期間完成粉專任務，還有機會獲得《排球少年!!》聯名壽司盤。

壽司郎推出排球少年!!人物插卡、透卡、吉祥物貼紙等聯名產品。圖／壽司郎提供
壽司郎推出排球少年!!人物插卡、透卡、吉祥物貼紙等聯名產品。圖／壽司郎提供

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