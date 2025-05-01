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星巴克「寶寶藍貓咪尾巴提袋」5/2限量開賣！還有Miffy聯名商品同步登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／星巴克提供
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星巴克再度掀起粉絲收藏熱潮，全新「寶寶藍貓咪尾巴飲料提袋」即將於5月2日夢幻登場！此次推出的寶寶藍色款式，以療癒色調搭配俏皮貓尾造型，設計感十足，成為愛貓與咖啡控的必收單品。延續過往「灰貓」、「粉紅」款造成搶購熱潮，這次新色更讓粉絲直呼「必須擁有」。

圖／星巴克提供
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為讓更多人能搶先擁有這款限量商品，星巴克特別開放7-ELEVEN i預購平台搶先預購，預購時間為5月2日早上9:58準時開跑，限量300個，每人限購一個，手速慢就沒啦！實體開賣當日也將同步登場，勢必再次引爆搶購潮，想入手的朋友請務必設好鬧鐘！

圖／星巴克提供
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此外，星巴克與Miffy的聯名系列也預告將於同日5月2日推出，攜手打造一場充滿純真與喜悅的夢幻旅程。多款限定聯名商品將陸續亮相，可愛造型與實用設計兼具，勢必成為咖啡迷與療癒控的新寵。更多預購資訊與商品詳情請密切關注官方公告。

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