2025雙北世壯運周邊開賣！運動盛事紀念好物搶購指南必收

▲圖片來源：來趣新北金發局粉專

「2025雙北世壯運」即將來臨，熱情澎湃的賽事氛圍，怎能少了紀念品的點綴？趕緊來了解最新開賣的官方周邊商品！無論是時尚運動風，還是充滿趣味的壯寶角色，這些商品不僅展現世壯運的精神，還能成為你收藏的珍品。快來搶購，成為運動會的一部分！





隨著「2025雙北世界壯年運動會」正式進入倒數階段，雙北街頭已逐漸瀰漫出濃濃的賽會氣息！不僅運動員與支持者們蓄勢待發，連民眾也在這波運動熱潮中感受到滿滿活力與期待。為了讓全民一同參與這場國際級運動盛會，台北市政府特別推出「2025世壯運官方周邊商品」，掀起一波搶購熱潮，成為時下最夯的運動紀念品選擇！









台北市府設販售專區 精選周邊搶先登場

為服務廣大民眾，台北市政府自4月14日起於市政大樓一樓「熊讚辦公室」設立官方周邊商品販售專區，現場精選三大系列：療癒可愛的「壯寶」、實用有型的「運動休閒」以及經典收藏的「紀念商品」，讓每一位民眾都能找到屬於自己的那份賽會回憶。不論是自用還是送禮，皆能感受到世壯運傳遞出的熱情與力量。





▲圖片來源：台北市政府產業發展局





新北展示空間登場 體驗品牌精神魅力

不只台北熱鬧，新北市也不落人後！板橋體育場運動廣場從即日起至5月30日特設「世壯運周邊展示區」，以完整三大主題商品系列，展現品牌精神的實體化。走進展區，不但能親眼見到設計亮點與細節，更能零距離感受世壯運結合運動、美學與生活的創意火花，無論是家庭出遊或親子同樂，都是絕佳的週末行程首選。





▲圖片來源：來趣新北金發局粉專





東區快閃同步進駐 逛街也能買好物

想輕鬆將世壯運紀念品帶回家？不用特地跑遠，在台北人潮最熱絡的東區商圈，也設有期間限定的快閃店，讓逛街購物變得更有驚喜。時尚與運動的完美結合，讓周邊商品不只是紀念品，更成為城市潮流的一環。

▲圖片來源：台北市政府產業發展局

若無法親臨現場也別擔心，民眾可直接前往【2025雙北世界壯年運動會】官方網站的周邊販售專區選購商品，無論你身在台灣哪個角落，點點滑鼠就能輕鬆下單，把喜愛的壯運紀念品帶回家，一同感受賽會魅力，收藏這場國際盛會的榮耀記憶。





▲圖片來源：來趣新北金發局粉專





【2025雙北世界壯年運動會周邊商品限定店】

北市府販售專區

活動地點：臺北市政府熊讚辦公室（市府大樓西大門左側）

活動時間：即日起至至5月30日（每日9:00–18:00 ；13:00–14:00休息，假日不開放）





新北展示區

活動地點：新北市板橋體育場運動廣場（新北市板橋區漢生東路278號）

活動時間：即日起至至5月30日





東區快閃店

活動地點：臺北市敦化南路一段187巷9號1F（LP LAB 品牌概念店）

活動時間：即日起至5月31日（每日13:00–22:00）





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