母親節來宏匯看煙火秀！5月9日璀璨煙花夜超過2千發震撼來襲

迎接母親節，宏匯廣場盛大推出新莊地區首場低空煙火秀「女王馨花開璀璨煙花夜」，將於5月9日絢爛登場，點亮初夏夜空，也點燃對母親的滿滿敬意。璀璨煙花夜預計有超過2000發絢麗煙火震撼來襲。

宏匯廣場「女王馨花開璀璨煙花夜」活動當晚自19:30起，將有一連串熱力四射的精彩演出暖場登場，包括節奏感十足的親子電音DJ秀、充滿青春氣息的K-POP熱舞表演、撩動心弦的吉他演奏、震撼人心的鼓藝磅礡演出，以及超級匯會員限定的好康摸彩活動，讓現場氣氛層層堆疊、熱度不斷升高。

壓軸高潮於21:00正式引爆，共計超過2,000發華麗煙火將在夜空中依序綻放，交織出一場璀璨夢幻的視覺饗宴，為每一位偉大的媽媽獻上最閃耀的致敬與祝福。歡迎攜手摯愛家人一同蒞臨，與宏匯廣場共享這場感動人心、歡樂洋溢的母親節限定之夜。

宏匯廣場璀璨女王節首週成功吸引主顧客回流，順勢帶動整體買氣，業績超乎預期。宏匯廣場指出，面對上半年最大檔且競爭的「母親節」，率先於首11日（即日起至4月27日）強打大家電限定滿 10,000送 1,000，刷玉山宏匯聯名實體卡加贈 2,800、大家電高消費門檻滿 100,000再加贈 2,000 元，全館享最高 15％的回饋策略奏效，促動大家電銷量提升。

宏匯廣場也觀察首週熱門品項為「LG．1310 WashTower智控洗乾衣機、C4極緻系列電視螢幕」、「集雅社．HITACHI電冰箱」、「Garmin．雷達高爾夫訓練儀、vívoactive 6 GPS 智慧腕錶」等，推估商場周遭住家密集，且鄰近高爾夫球場，進而讓生活型家電、智能運動電子產品需求量大增，以及向來在母親節檔期表現亮眼的「日系保養品、女性服飾配件」也受惠愛美經濟和去年度大幅女裝改裝尾勁發威，整體銷售成績不俗。

而母親節即將來臨，宏匯廣場依據首週熱銷業種統整最實用的禮物清單，絕對讓母親大人愛不釋手超滿意，推薦給還在尋尋覓覓搜尋關鍵字找合適禮物的你。即日起至5月11日宏匯廣場璀璨女王節不論是採購母親節禮物或是清空願望清單都划算，期間「全館當日累計滿 3,000 元送 300、名品/大家電/健康器材/3C 單筆滿 10,000 元送 500」、指定業種高消加碼「化妝品/香氛累計10,000送200、大家電/按摩椅/健康器材單筆100,000送2,000」以及多家銀行寵愛刷卡分期禮讓顧客無痛省荷包。

此外，璀璨女王節期間超級匯會員只要當日累計 3,000 元就有機會抱走尊寵好禮，像是「FUJI 按摩椅．AI 愛沙發（價值 68,800元）兩名」、「Ruby wedding．30 分鑽戒（價值 28,000 元）兩名」、「Electrolux．直立式濕拖吸塵器（價值 21,900 元）三名」、「Electrolux．UV 抗敏清淨機（價值 13,900 元 三名）」等七項明星級獎項，買越多中獎機會越高哦！除此，宏匯廣場與日系人氣流行品牌「studio CLIP」推出環保系列聯名來店禮，平日全館當日單筆 3,000 元即可兌換「輕巧化妝包、沁涼吸管水壺（每波段贈送品項不同，平日限定兌完為止）」。