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30年居家通路退場 生活工場傳月底前撤出百貨門市

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

在台有超過30年歷史的連鎖居家通路生活工場，過去在全台曾有近百家門市，近期傳出生活工場與各大百貨商場不再續約，將於4月底起陸續撤出各大實體店，並轉型以線上購物商城及零售批發業務。

生活工場自1993年創立，巔峰時期有近百家門店，商品涵蓋家具、家電、香氛、廚房用品等多元品項。不過隨著日系通路如無印良品、宜得利來台展店，還有其他通路如HOLA、IKEA的大舉擴張，以及消費者習慣轉為線上等，使得生活工場終究難敵線上線下通路的強勢進攻，只能撤出實體門市。據指出，去年起已有不少商場據點到期撤出，近期已傳出多家百貨在4、5月解約後不再續約，實體門市將全面熄燈。

生活工場所面對的壓力，來自多方品牌的夾擊。國外市場來看，無印良品以簡潔設計與穩定品質培養出大量忠誠顧客；宜得利則主打高性價比，迅速拓展據點，成為百貨與量販通路的常見品牌；而北歐品牌 IKEA，則透過完整的居家解決方案，穩固市場地位。在國內市場方面，特力集團旗下的特力屋與 HOLA 也加快腳步調整營運模式，從大型賣場轉向社區型小店，貼近消費者日常。

年輕消費者購物習慣已轉向線上，電商平台如蝦皮、momo、淘寶到酷澎，改變消費者的居家用品購買模式。而無印良品、宜得利等國際品牌緊跟趨勢，建置自營電商、進駐外送平台等，積極拓展數位通路。相較之下，生活工場在數位轉型上進展有限，若僅止於渠道轉移而缺乏整體策略，恐難以因應消費行為的快速演變，逐步喪失市場競爭優勢。

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