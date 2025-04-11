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好市多滷肉飯關東煮獲好評！改電子入場 減少試吃部隊很有感

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。好市多/提供
美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。好市多/提供

美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。有會員開箱這兩種美食，認為如果10分滿分，滷肉飯可得8.5分，關東煮滿分。也有會員發現，晚間時段在桃園南崁店能有位置，看來改用電子感應進場控制人數有效。

好市多近期開賣滷肉飯、關東煮，不少吃過的會員都說，滷肉飯真的很優，關東煮湯頭加一把春雨更美好，另外有人敲碗好市多賣雞肉飯和四神湯，也獲支持。不少會員對美食區有位置特別有感，認同電子入場早該實施。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，滷肉飯超乎預料，肉是切片式跟平常台式滷肉飯丁狀肉塊不同，肉滷得很入味適合配白飯，口感不肥不膩，香腸貢丸也很下飯。對於獲滿分的關東煮更是大推，尤其在冷冷的天裡來一碗，湯頭讚不死鹹，滿滿的料不用沾醬就好吃，他認為，兩品項售價一份99元很OK。

文中也提到，好市多改成用電子感應進場，真的感覺進場人數有控制住，因為他在晚間時段竟能在南崁店找到位置，強調現買現吃美食區的食物真的跟帶回家有差。

其實台式滷肉飯及關東煮一上市就成熱門話題。看到網友分享大家討論很熱烈，份量及口感大多超出預期。有網友說，第一次吃到像燒肉飯的滷肉飯好吃，有人說「醃黃瓜是點睛之筆」。組合餐也網友也很愛，像滷肉飯配熱狗加飲料，或牛肉捲配關東煮都被點名；關東煮加冬粉也是不少人的期待，也有人認為，關東煮不能加湯很扣分。

對於近來實施的電子進場控制人數很有感，有人說排試吃人有少，吃到蠻多攤；有人說以前單純排美食區都要排好久，但現在速度快，會員多數認同，改成電子進場真的比較可維護會員權益，至少在各項服務體感上就有差。

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