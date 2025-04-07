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影迷注意！信義威秀10影廳暫停營運 屋頂漏水大翻修
威秀影城今(7)日下午在臉書粉絲團緊急公告，台北信義威秀影城因部分屋頂漏水，即刻起A17區影廳(1-11影廳，包括4DX影廳，沒有第4廳)將暫停營運。
如果已經購票且受影響民眾將開放退票。威秀影城表示，畢竟信義威秀是20年以上的建築物，原本只是一小處滲水，後來還是決定整個屋頂將大幅度整修，修繕工程不確定到何時，本周末登場的金馬奇幻影展在A16區不受影響、如期舉行。
威秀影城公告如下
威秀影城向廣大消費者致歉。
威秀影城今檢測，發現部分屋頂有漏水情事。經過確認，應受到近期天候不穩定、溫差大熱漲冷縮所導致。
為確保消費者觀影環境舒適與安全，即刻起，A17區的影廳(1-11影廳，包括4DX影廳)將暫停營運。
至於原定「改裝煥新系列行銷活動」則順延，後續重啟時間將另行公告。
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