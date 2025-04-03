帶「1998年物品」免費看電影！信義威秀全新裝潢 影廳大升級

台北信義威秀影城全新升級，打造更舒適的觀影體驗！為歡慶改裝完成，影城特別推出限時活動，影迷只要憑「1998年物品」即可獲得免費電影票兩張，邀請大家重溫經典時光，快把1998年代表物品找出來！

圖／威秀提供

信義威秀影城內裝全面翻新，影廳升級、空間改造，讓觀眾沉浸於更極致的觀影享受。同時，影城員工將於4月11日起換上當年制服，帶領影迷穿越時空回到1998年。此外，凡iShow會員於影城臨櫃購買電影全票，並出示1998年具年份標識的物品，如舊電影票根、海報、硬幣、球員卡等，即可獲得免費電影票，活動限量198份，送完為止。

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清明連假一起看電影，4月5日起，多部話題國片將接力登場，包括《有病才會喜歡你》《器子》《刺心切骨》《夏日最後的秘密》等，演員更將親臨影城擔任一日店長，影迷可近距離追星。此外，影城販賣部也將推出復刻版美食，讓大家重溫1998年最流行的葡式蛋塔，以及台式甘梅、復古醬燒口味爆米花，為觀影增添美味樂趣。

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隨著信義威秀影城改裝亮相，以及全新南港LaLaport威秀影城即將開幕，威秀影城持續引領娛樂潮流，為影迷帶來更豐富的視聽饗宴。更多詳情請見威秀影城官網。