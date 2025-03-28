會員注意！ 好市多重大變革公告 4／1起進入賣場需「掃描會員條碼」

以會員制經營的美式賣場好市多（Costco），一直以來採用憑實體會員卡供現場工作人員查看後可入場的方式，接下來即將迎接重大改變！好市多官方已公告，自2025/4/1起，門口將設置掃描機，會員須攜帶實體卡或電子會員卡，掃描條碼完成才能入場！

圖／翻攝自台灣好市多costco官網

美國好市多賣場已於日前導入電子會員掃描入場機制，當時有網友發聲表示希望台灣也能比照辦理。最新根據好市多官方網站貼出公告「請掃描您的會員卡入場」，並揭示「2025年4月1日起，賣場入口處設置會員卡掃描機，進入賣場前，請提早準備您的實體或電子會員卡，自行掃描會員條碼即可。」