金秀賢取消來台！台韓媒鬆口氣 網全嘆可惜：沒大場面
金秀賢近期捲入與金賽綸「未成年交往」的爭議，而原定預計30日來台參加的高雄櫻花祭，與200名粉絲見面，昨（25）日終於撐不住，宣布取消來台行程。雖然此舉讓台灣、韓國媒體鬆一口氣，但台、陸網友卻大喊可惜。
由於是金秀賢是捲入風波後首次公開露面，據傳多間韓媒早就訂好機票、飯店，準備出動大批人馬來台堵人。而取消行程後，在PTT上掀起網友討論，紛紛留言表達意見，「可惜，本來想看大場面 」、「傻眼，我想看熱鬧耶」、「沒有大場面了」、「不能看到韓媒大軍包圍的畫面了」。
而在大陸微博上，同樣掀起熱議，網友們紛紛回應直說，「可惜了，我看到好多人說要去現場罵他」、「還以為真的能堂堂正正地出面呢，最後還是縮頭烏龜」、「好耶，都給他取消了」、「太快人心」。
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