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「KHTOY」吉伊卡哇全新商品獨家販售！還有巨大扭蛋機抽迪士尼商品，兒童再享75折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KHTOY提供
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粉絲快來看！迎接兒童節，KHTOY 於 3 月 27 日正式啟動「北極熊巨大扭蛋機」第 3 彈，帶來全台獨家迪士尼商品，包括春日必備漁夫帽、超萌 20 吋維尼娃娃及手偶系列等，讓粉絲們扭出驚喜！此外，「迪士尼頭套吊飾大扭蛋機」推出 14 款迷你帽帽，更有 2% 機率抽中稀有姆蠣寶寶帽，吸引收藏迷挑戰手氣。同時，CARE BEAR、湯姆貓與傑利鼠等人氣角色也將現身扭蛋機，打造夢幻童趣體驗。

圖／KHTOY提供
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除了扭蛋機熱潮，KHTOY 亦帶來全新拍照展區，特別設置《排球少年》與《貓福珊迪》主題打卡點，並推出眾多日本進口周邊，包含《排球少年》3 吋動物款頭型鑰匙扣、12 吋趴姿玩偶、18 吋涼感抱枕，以及三麗鷗邱比特造型包款等療癒商品。吉伊卡哇粉絲更能入手全台首發的 12 吋啦啦隊系列，收藏價值滿分。

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兒童節期間，KHTOY 更推出超值優惠，4 月 3 日至 4 月 6 日，12 歲以下兒童於結帳時出示證件，即可享 75 折優惠；單筆消費滿 1,000 元再加 1 元，即贈 50 元扭蛋代幣，可累計兌換。此外，憑發票並於 KHTOY 官方粉絲專頁按讚，還可免費獲得獨家恐龍貼紙，帶回更多趣味回憶。

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為回饋消費者，自即日起起至 4 月 2 日，KHTOY 官網更推出快閃免運活動，不限消費金額皆享免運優惠，限時 10 天。即刻鎖定 KHTOY，迎接最歡樂的兒童節，讓寶貝們收穫滿滿驚喜！

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