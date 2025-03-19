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史努比布章、貼紙買就送！ 「星巴克xPEANUTS」超萌聯手 星冰樂聯名飲品+18款限定週邊商品一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「星巴克xPEANUTS」超萌聯手。圖／星巴克STARBUCKS提供
「星巴克xPEANUTS」超萌聯手。圖／星巴克STARBUCKS提供

史努比迷失心瘋了！ 「STARBUCKS+PEANUTS」超萌聯手，以經典漫畫PEANUTS專屬角色「Joe Kind Snoopy」打造，多達18款設計週邊商品，加上一款聯名限定星冰樂聯名飲品準備追起來，迎接3/27的上市驚喜，還有機會消費就把史努比專屬布章、免費貼紙帶回家！

圖／星巴克STARBUCKS提供
圖／星巴克STARBUCKS提供

星巴克首次與經典漫畫PEANUTS聯名自3/27開跑，將有馬克杯、不鏽鋼杯和生活用品等多款聯名商品，一共有12款杯款和鑰匙圈、包袋等5大生活用品，也是首回推出聯名飲料「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」，以香草風味與巧克力可可脆片搭配燕麥奶混合，再放上Snoopy巧克力飾片，讓Joe Kind Snoopy陪你快樂一整天。

焦糖可可燕麥奶霜星冰樂。圖／星巴克STARBUCKS提供
焦糖可可燕麥奶霜星冰樂。圖／星巴克STARBUCKS提供

PEANUTS+STARBUCKS聯名系列商品上市3/27當天起，購滿任一PEANUTS商品即可獲得2張限定貼紙，或使用自帶杯於門市購買任一全品項飲料即可獲得乙張限定貼紙(總共8款，款式隨機)；於3/29起，單筆消費點購任兩杯大杯全品項飲品，即可獲得乙個布章(4款布章，隨機提供)。

另外，3/27起，也能透過foodpanda及foodomo外送平台點購兩杯特大杯那堤或兩杯特大杯外送限定飲料「焦糖奶香星享那堤」，即可獲得乙個布章。foodpanda顧客點購任一品項也可以39元加價購乙個布章。

JOE KIND SNOOPY布章、PEANUTS限定貼紙。圖／星巴克STARBUCKS提供
JOE KIND SNOOPY布章、PEANUTS限定貼紙。圖／星巴克STARBUCKS提供

其中以Snoopy史努比為造型，搭配可拆卸帽子作為馬克杯杯蓋的「馬克杯JOE KIND SNOOPY」最具話題，還有不鏽鋼杯、不鏽鋼水壺、冷水壺、TOGO冷水杯、隔熱套、鑰匙圈、PEANUTS布章等多達18款週邊系列商品，統統結合PEANUTS漫畫人物Snoopy史努比，萌趣度爆表一次收藏快來瞧瞧！

馬克杯JOE KIND SNOOPY。圖／星巴克STARBUCKS提供
馬克杯JOE KIND SNOOPY。圖／星巴克STARBUCKS提供

PEANUTS友誼馬克杯。圖／星巴克STARBUCKS提供
PEANUTS友誼馬克杯。圖／星巴克STARBUCKS提供

不鏽鋼杯JOE KIND SNOOPY、PEANUTS祝福不鏽鋼杯、PEANUTS友愛不鏽鋼杯。圖／星巴克STARBUCKS提供
不鏽鋼杯JOE KIND SNOOPY、PEANUTS祝福不鏽鋼杯、PEANUTS友愛不鏽鋼杯。圖／星巴克STARBUCKS提供

不鏽鋼水壺JOE KIND SNOOPY、PEANUTS友愛冷水壺、PEANUTS友情冷水壺。圖／星巴克STARBUCKS提供
不鏽鋼水壺JOE KIND SNOOPY、PEANUTS友愛冷水壺、PEANUTS友情冷水壺。圖／星巴克STARBUCKS提供

PEANUTS友誼不鏽鋼TOGO冷水杯、PEANUTS友愛TOGO冷水杯、PEANUTS分享不鏽鋼TOGO冷水杯。圖／星巴克STARBUCKS提供
PEANUTS友誼不鏽鋼TOGO冷水杯、PEANUTS友愛TOGO冷水杯、PEANUTS分享不鏽鋼TOGO冷水杯。圖／星巴克STARBUCKS提供

隨行卡JOE KIND SNOOPY、PEANUTS友誼隨行卡。圖／星巴克STARBUCKS提供
隨行卡JOE KIND SNOOPY、PEANUTS友誼隨行卡。圖／星巴克STARBUCKS提供

隔熱套JOE KIND SNOOPY、鑰匙圈JOE KIND SNOOPY。圖／星巴克STARBUCKS提供
隔熱套JOE KIND SNOOPY、鑰匙圈JOE KIND SNOOPY。圖／星巴克STARBUCKS提供

隨行杯JOE KIND SNOOPY、提袋JOE KIND SNOOPY。圖／星巴克STARBUCKS提供
隨行杯JOE KIND SNOOPY、提袋JOE KIND SNOOPY。圖／星巴克STARBUCKS提供

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史努比 星冰樂 星巴克

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