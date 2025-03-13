「吉卜力」週邊3/17南港搶先試營運！龍貓造景美拍超美，周邊滿額送紀念吊牌
知名吉卜力周邊品牌「橡子共和國」即將在台北南港的Mitsui Shopping Park LaLaport迎來北部第二家門市，預計於3月正式開幕。全新店舖位於商場4樓，不僅帶來豐富的吉卜力周邊商品，更特別設置獨家造景「池塘畔的大龍貓與中、小龍貓」，讓粉絲能夠沉浸在夢幻場景之中。門口的巨型龍貓電影海報、草壁家造型櫃台，以及還原動畫經典場景的龍貓小窩與樹洞，都將成為必拍打卡熱點。
為迎接新店開幕，橡子共和國LaLaport南港店將於3月17日起試營運，並於3月20日正式開幕。凡於試營運期間單筆消費滿1,200元，即可獲贈「飛天龍貓紀念行李吊牌」，數量有限，送完為止。此外，搭配2024年末感謝季活動，消費滿額還可獲得「飛天龍貓護照套」，喜愛吉卜力的粉絲不容錯過。值得注意的是，本次開幕活動僅限LaLaport南港店，其他門市與線上商店不適用，相關資訊可至店內洽詢。
橡子共和國LaLaport南港店座落於南港經貿二路131號，鄰近捷運文湖線「南港軟體園區站」與板南線「南港展覽館站」，步行即可抵達。試營運與正式開幕的營業時間將依商場公告為準，更多詳情請關注橡子共和國官方Facebook與Instagram，以掌握最新消息。
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