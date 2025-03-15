減肥卡關不沮喪！ 靠4大招輕鬆減重 增加體能、達到理想體態

年後雖然想減肥，但卻總是沒有動力嗎？看著變緊的褲子、多一圈的肚子，你還在每天煩惱該如何是好嗎？七分之二的探索這次就告訴你四種能輕鬆減重的秘辛，讓你不再痛苦減脂，而是能透過快速消耗卡路里，開心達到理想體態！

1. 攀岩

圖／MegaSTONE-Climbing-Gym提供

你知道嗎？攀岩半小時就能消耗 320 卡路里！在規劃路線考驗腦力外，還能增加身體柔軟度與協調感，相當適合減肥。

位於新莊的 MegaSTONE Climbing Gym 有多種可調角度的岩牆，還有近百條路線，不管新手老手都能玩得不亦樂乎，快樂減肥！

2. 拳擊

圖／降龍總武提供

拳擊素有「減脂女王」的稱號，研究顯示一小時能消耗近 800 卡！簡直比慢跑、騎腳踏車還有效。

位於台北的 DFA 降龍總武格鬥中心配有符合國際賽事的專業設備，專業教練能確保運動強度和安全，保證讓你超有感瘦身。

而高雄的 Super D 泰拳格鬥健身中心，全館皆為專業泰籍教練，團課更為雙教練，課程時間安排也相當彈性，能讓你學到正統泰拳！

3. 皮拉提斯

圖／Just-pilates提供

韓國女星、超模都在做的運動就是皮拉提斯，不僅可以雕塑身形，還可鍛鍊肌肉，擁有性感腹肌不再是夢！

Just pilates 就位於台中市中心，主打全機械的質感皮拉提斯課程，一位學生就能開課，讓你全身肌肉不僅都能使用到，還能輕鬆告別鬆垮小腹、掰掰肉！

4. 體雕

圖／岩盤美浴悠提供

體雕是讓身材凹凸有致的關鍵，如果你懶得動、平常時間不多，體雕就是你的減重好幫手！可以消除水腫，增加身體柔軟度，不再虛胖。

岩盤美浴悠導入日本技術，再搭配深層按摩手法，讓小編實測後直接瘦一圈，躺著就能立刻見效！

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