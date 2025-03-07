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全聯突出現「1神秘機台」！ 內行人嗨爆「寶可夢新一代」4月上市 店員又多新業務：請支援換零錢

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)
圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)

寶可夢迷尖叫了！ 全聯突出現「1神秘機台」，內行的人一看都嗨爆了，原來是近日有熱心網友，在全聯賣場發現未拆封的「全新寶可夢機台」，並分享至臉書社群中，引發網友熱議，紛紛表示驚喜，甚至有人打趣喊出新口號「請支援換零錢」，全聯店員的業務可能又要增加了。

近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享一張照片，並寫下「有些全聯要擺寶可夢機台了，媽媽買菜孩子排隊」，照片呈現一台未拆封的全新寶可夢機台，外袋還貼著「《Pokémon Mezastar》2025年4月2日正式上市！」

圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)
圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)

照片一po出，瞬間引來多位網友、家長們瘋傳討論，有網友哀嚎「連全聯也滲透了」、「買個菜十分鐘的事情，演變成一小時」，也有人歡呼「是新一代機台耶」、「我是大人，我也會排隊」、「我昨天看到的時候比我兒子還興奮，我終於不用跑這麼多地方找機台了」，甚至還有人打趣點出，未來全聯店員可能增加業務「請支援換零錢」。

桃園南崁六福路全聯。圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)
桃園南崁六福路全聯。圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)

雲林地區全聯。圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)
雲林地區全聯。圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友分享)

據NOWnews報導，這款名為《寶可夢明耀之星（Pokémon Mezastar）》已通過台灣經濟部審核，即將接替現正營運中的《寶可夢加傲樂（Pokémon Ga-Olé）》，於2025年4月2日全台同步上市。

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