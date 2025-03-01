8大獎、30款趣味開趴小物！ 7-ELEVEN「瑪利歐居家派對」一番賞 「磚塊夜燈、食人花造型夾」神還原必抽

瑪利歐迷們尖叫了！ 台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部全新推出「超級瑪利歐居家派對」一番賞，將近30款居家派對趣味小物，融合8大獎全都包含在這啦！ 有實用度超高的A獎「零食收納盒」、可以煎出超級蘑菇圖樣的C獎「平底鍋」、有著食人花造型的D獎「造型夾」，款款都神還原遊戲中的經典元素，快揪瑪利歐迷們一起來開趴！

圖／台灣一番賞官方提供

A 獎：問號磚塊零食收納盒

驚喜就從A獎開始，「問號磚塊零食收納盒」再現遊戲中瑪利歐彈跳並捶打磚塊的模樣，讓派對上分裝零食變得輕鬆又趣味。

圖／台灣一番賞官方提供

B 獎：英式下午茶兩層架

有著遊戲中出現的金幣、水管、食人花等元素的「英式下午茶兩層架」，讓你的派對有滿滿儀式感！

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C 獎：超級蘑菇平底鍋

做菜想要更有趣嗎？印有超級蘑菇圖樣的「平底鍋」，鍋子瞬間變得超可愛，還可以試著用它煎出最可愛的蘑菇煎蛋！

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D 獎：食人花造型食物夾

夾食物也變超級有趣！有著食人花的外觀「造型夾」，不說還看不出來是夾子呢！夾起東西的感覺就像要被食人花吃掉了一樣，趣味十足。

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E 獎：造型吐司模具

和好友們一起製作造型獨特的吐司吧！共有普通磚塊、問號磚塊、超級蘑菇、雲朵、烏龜蛋及火焰花等六款「造型吐司模具」，吃下超級蘑菇造型的吐司瞬間感覺活力super！

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class="content_title_1">F 獎：瑪利歐人物角色毛巾

以各角色圖樣搭配代表色超實用的「毛巾」，瑪利歐兄弟、碧姬公主及無敵星星等共八款圖樣，用無敵星星毛巾開啟一天的早晨吧！

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G 獎：瑪利歐人物角色造型盤

派對就是要有可愛的造形盤！瑪利歐、路易吉、奇諾比奧、碧姬、庫巴、庫巴二世、布布王及香菇共八款角色圖樣「造型盤」，每天都要和不同角色開派對！

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Last One 獎：問號磚塊夜燈

長約22公分的「磚塊夜燈」，神還原瑪利歐遊戲場景，按下開關後中間的問號磚塊就會發亮，可愛氛圍感爆表！

圖／台灣一番賞官方提供

一番賞「超級瑪利歐居家派對」一系列派對實用好物在家裡打造出屬於自己的瑪利歐世界！ 粉絲們把握機會試手氣，至全省7-ELEVEN指定門市及一番賞官方認證通路開抽。