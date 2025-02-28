「吉伊卡哇×MLB」聯名來襲準備瘋搶！東京巨蛋開幕戰限定周邊 3月8日開賣

吉伊卡哇粉絲準備暴動！這次竟然和美國職棒大聯盟（MLB）攜手合作，為3月18、19日東京巨蛋的「洛杉磯道奇 vs. 芝加哥小熊開幕戰」推出超夢幻限定商品。吉伊卡哇、小八、烏薩奇換上道奇與小熊隊服，化身最萌棒球選手，讓粉絲與球迷都能擁有前所未見的聯名周邊。「吉伊卡哇×MLB」全系列商品將於3月8日正式發售，無論是線上還是實體店鋪，都勢必掀起搶購狂潮！

圖／取自ちいかわ吉伊卡哇官方網站

這次聯名商品種類超豐富，從毛巾、收納包、吊飾到貼紙、徽章，每一款都讓人愛不釋手，萌度破表！其中，角色們穿上球衣的壓克力立牌與鑰匙圈更是必收亮點，展現超強紀念價值。此外，還有手帕、束口袋、手提包與資料夾等實用單品，不管是收藏還是日常使用，都能讓粉絲感受到棒球與萌系文化的完美融合。

圖／取自ちいかわ吉伊卡哇官方網站

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由於商品數量有限，官方特別實施限購機制，每人購買數量皆有上限，確保更多粉絲能夠順利入手。建議粉絲提前確認購買規則，3月8日準時卡位搶購，錯過可就真的沒了！這次的聯名系列不只是棒球迷的驚喜，更是吉伊卡哇粉絲的夢幻收藏，勢必成為本季最炙手可熱的周邊之一。

圖／取自ちいかわ吉伊卡哇官方網站

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這場東京巨蛋開幕戰，不僅是棒球盛事，更將因「吉伊卡哇×MLB」聯名系列掀起可愛旋風。想要擁有這波超萌棒球熱潮？務必鎖定發售日期，與吉伊卡哇一起為棒球喝采！