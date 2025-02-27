有少時手燈！K-POP狂潮「KPOPMERCH」台北快閃店開幕，周邊特典統統有

隨著K-POP風潮席捲全球，台灣粉絲即將迎來一場盛大的追星盛宴！台灣官方授權娛樂周邊品牌「FANME飯迷」攜手韓國知名K-POP專輯與周邊品牌「KPOPMERCH」，首度在台灣推出期間限定店，將於即日起日至3月23日於台北三創生活園區中心廣場盛大開幕。現場販售超人氣韓團NCT、IVE、BLACKPINK等最新專輯與應援周邊，並舉辦LUCKY DRAW活動，讓粉絲能親手抽取限量特典小卡，感受與偶像的零距離互動。

圖／FANME飯迷提供

近期，K-POP演唱會熱潮不斷，例如韓國巨星少女時代的太妍（Taeyeon）將於3/16 於台北大巨蛋的演唱會，更掀起手燈搶購風潮，讓粉絲瘋狂尋找應援必備神器。本次KPOPMERCH期間限定店特別引進多款官方手燈，讓粉絲能輕鬆購入心愛偶像的應援好物，不論是BLACKPINK、SEVENTEEN還是ENHYPEN的粉絲，都能在這裡找到專屬於自己的手燈與週邊商品。

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除了應援道具與專輯，店內更推出LUCKY DRAW小卡機台，凡購買指定商品滿兩件，即可參加抽卡活動，並指定抽取特定偶像的特典小卡，每張皆為限量發行，絕對是粉絲不可錯過的珍藏機會。此外，首發活動更迎來重磅驚喜——(G)I-DLE成員MINNIE首張個人專輯《HER》線下簽名會，讓粉絲有機會近距離接觸偶像，留下難忘回憶。

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FANME飯迷致力於打造K-POP粉絲專屬的追星空間，提供正版韓國專輯、應援小物與各式周邊商品，並持續策劃多場簽名會、FAN CONCERT等活動，為粉絲帶來更多驚喜與福利。這場K-POP購物盛典即將開跑，熱愛K-POP的你千萬別錯過，立即前往KPOPMERCH期間限定店，開啟你的追星之旅！

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