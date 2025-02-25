走遍花博找不到哺乳室！最正人妻怒「台灣不適合育兒」

YTR咪妃今年轉戰親子市場，開設「咪妃KIDS頻道」，一月上架三集全頻流量破100萬。尤其是第一集揭露花博親子館哺乳室竟然「有下班時間」又「門上鎖」引起媽媽們心酸共鳴、流量高還獲Apple Podcasts 認證「台灣育兒類節目第11名、日本第21名」。

咪妃是台灣知名實況主、YouTuber，出道時以COSPLAY聞名。她2021年結婚後隔年8月迎來寶貝女兒「小恩」，被網友受封「最正人妻」。去年8月她又取得「嬰幼兒基本救命術」證照和保母證照，也開設「咪妃KIDS Podcast」希望提供現代父母親子育兒對話空間，有個訴苦、分享現代父母育子辛酸的管道。

厲害的是，「咪妃KIDS Podcast」第一集以「台灣真的不適合育兒嗎？真的親子不友善嗎？」為題，就獲得負責帶娃家長好評。因她在節目中揭露花博親子館哺乳室標示不清難找的真相，「我看標示走到底沒看到哺乳室…又往回走又沒有，我來回奔跑、整個園區逛了一輪，找不到哺乳室」。

當時咪妃最後是靠問工作人員才找到哺乳室，誇張的是「門是鎖著」。當時咪妃女兒恩寶已餓到哭鬧，咪妃只好請附近的遊客中心的員工幫忙開門，但令她傻眼的是，結果對方竟回她「我要下班了」！她也只能請對方幫個忙，趕快完成泡奶粉。

「我覺得超心酸的耶！」咪妃透露，不只花博哺乳室會上鎖，「很多哺乳室都會上鎖是很多媽媽遇到的問題」。至於哺乳室為什麼上鎖，咪妃打聽之下，才知道除了遊民可能會進入佔地為王，「不只媽媽會進去哺乳，男女朋友也會進來哺乳」、「因為簾子可以拉起來，有隱密空間，外來看不到」，網友聽了，喊終於有人解密哺乳室上鎖的哺乳障礙問題。

令人意外的是這集一播出，網友反應大，紛紛留言「寺廟也會把哺乳室鎖起來，嚴重懷疑真的會有男女朋友在裡面」、「這是真的，曾遇過被占用的」、「會打掃到崩潰」、「有腥味」。

咪妃為了實事求是，節目播出後又親跑了花博一趟，發現依舊是標示不清，花博哺乳室還是上鎖，需要人開。對此，咪妃也衷心建議，「有國家是裝視訊鏡頭，媽媽有需要可以按鈴，透過遠端開門」。因為家長外出很多時候是需要熱水沖泡奶粉、隔間哺乳或者可以換尿布的空間。

咪妃從COS界轉戰親子市場受到正面迴響，咪妃感性說：「說真的，我很感動台灣人很重視親子友善環境，因此也重視們節目；我們後來也談帶小孩上飛機、父母家暴的內容，都很受網友討論，我希望可以更有力量繼續為家長和小孩發聲。」她很感謝聽眾支持，也會繼續關心親子新聞議題，更希望可以多辦親子活動和座談，直接與父母們交流。