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「三麗鷗 X 樂天小熊餅乾」聯名登場！6款療癒好物限量開賣
日本樂天小熊餅乾攜手三麗鷗，推出全新夢幻聯名系列，集結Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、帕恰狗與大耳狗五大人氣角色，與經典無尾熊「樂隊君」驚喜同框！這次帶來六款超萌周邊，包括公仔吊飾、收納掛飾、束口袋、筆袋、摺疊環保袋及化妝包，每款都兼具可愛與實用，讓粉絲一眼就愛上。
這款聯名系列特別選在白色情人節前夕登場，無論是送禮或收藏都超值得入手。其中，玉桂狗戴上小熊帽的設計更是萌度爆表，預計將掀起搶購熱潮。療癒感十足的造型搭配精緻細節，讓這組聯名商品成為近期最受矚目的周邊之一，粉絲們絕對不能錯過！
所有商品皆為期間限定，想要入手的朋友，不妨趁著前往日本旅遊時搶購，或透過信賴的代購入手，把這份可愛收藏帶回家！心動不如行動，準備迎接這場三麗鷗與樂天小熊餅乾帶來的萌系風暴吧！
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