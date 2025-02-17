這次不用找代購！日韓聯手「niko and x ZIZONE」六國登場 大型ZIZONE公仔、全球唯一「藝術玻璃窗」都在這間店

免出國、免找代購！日本複合式潮流選品「niko and ...」最新攜手韓國人氣插畫「ZIZONE」推出系列聯名商品，不論是生活雜貨還是服飾系列都能看到粉紅貓的可愛身影，還有全球唯一「藝術玻璃窗」展示也在台灣，期間限定、打卡衝一波。

圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

來自日本的潮流選品「niko and ...」與韓國人氣插畫「ZIZONE」攜手打造聯名周邊，從環保購物袋、馬克杯、收納盒等日常用品到帽子、鑰匙圈統統有，天真粉紅貓PINGO與他的朋友們圖樣搭配亮眼飽和的色彩，使用起來為生活增添了活潑童趣感，光是用看的就超療癒。

圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

圖／IG@zizone.official

本次「niko and ... x ZIZONE」聯名依序在日本、中國、台灣、香港、泰國及菲律賓等6國登場，更棒的是，niko and ... 台北忠孝旗艦店還有全球唯一的藝術玻璃窗、海報展示，即日起即可在人來人往的忠孝東路上看到，還有台灣快閃店限定周邊商品和大型ZIZONE公仔展示，吸睛到連路人都會駐足打卡，粉絲們更是不容錯過囉！

圖／IG@zizone.official

niko and ... 台北忠孝旗艦店

地址：台北市大安區忠孝東路四段142號1F

營業時間：平日11:00-22:00、假日11:00-22:30