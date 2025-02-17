先做功課！「飛天小女警」快閃中山書街 最新週邊快看
由花花、泡泡和毛毛三姐妹組成的「飛天小女警」，這次來到誠品R79中山地下書街跟大家見面囉！少不了的打卡點與超新的週邊商品、都在現場一一現身，即日起到6/8前都等著粉絲們來把它們帶回家～
對日系動漫的週邊有點膩了？這回可愛三姐妹組成的懲惡小隊「飛天小女警」帶來粉嫩又實用的雲朵後背包、毛毯、門簾、針織手提包、飲料提袋、愛心型手拿鏡、還有流沙杯墊及ID卡套等週邊，許多生活小物要陪著小女警的粉絲們開心過每一天。
這回釋出許多新週邊的照片撩得鐵粉們心花怒放，快趁快閃店還沒開始之前，先做好搶購的功課，時間一到就手刀到現場搶貨，以免喜歡的週邊缺貨可就欲哭無淚囉！
「飛天小女警」快閃店
時間：2/21～6/8
地點：誠品R79 中山地下書街，台北捷運「中山站」及「雙連站」間
營業時間：一～日，11：00～21：30
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