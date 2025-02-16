事業版圖不只台灣！「日春木瓜牛奶」執行長被起底 加盟主「未使用爛木瓜」喊冤
連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」被爆料使用發霉木瓜，引發網友不滿與撻伐。接連傳出執行長李燿忠於農曆年期間過世的消息，其相關背景也被起底。
「日春木瓜牛奶」自夜市攤車起家，後由李燿忠接棒家中事業，結算到今年1月底已在台擁有近50家門店，除在台廣設點外，他的事業版圖也規劃到了泰國、越南、香港等海外地區。然而，根據《三立新聞網》報導，處理李燿忠後事的殯葬業者證實其過世傳聞，也為他抱不平，認為人已逝世，不應再將過去的恩怨扯出來。
此外，有稱是日春木瓜牛奶加盟主的網友發文，指出爆料內容已是幾年前的事情，質疑爆料者居心不單純，也為自家「沒有使用爛木瓜」喊冤，希望總部能盡快給出解釋與處理方式。
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