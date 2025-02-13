富邦美術館「免費看展」！倒數5天 朝聖「50件日本國寶級大師作品」免門票
免費看展要衝！於2024年開館即成為文青必訪地的「富邦美術館」，特別推出限時回饋活動，2/17前，完成指定任務即可免費參觀當期展覽《新宮晉：宇宙—風之旅人》，輕鬆現省300元。
位於北市信義區的「富邦美術館」曾推出免費入館吸引爆滿人潮，即日起至2/17，再推出限時回饋「免費參觀」，只要追蹤富邦美術館官方社群帳號（Facebook 或 Instagram）並至現場出示畫面即可免門票看展。當期展覽《新宮晉：宇宙—風之旅人》為日本國寶級藝術家新宮晉大師首次在台舉辦的大型個展，從雕塑、繪畫到手稿和模型等共50件作品，都十分值得親臨見證自然與藝術的交融。
《新宮晉：宇宙—風之旅人》展出各式模擬天道運行的風動作品，像是森林的輕搖、風的吹撫、水的漣漪、樹梢的曳影，打開觀者五感，邀請看展者邊欣賞邊反思人與大自然的關係，來趟接受文藝氣息的洗禮之旅。
富邦美術館 《新宮晉：宇宙—風之旅人》免費看展資訊
活動期間：即日起～2/17
活動內容：追蹤富邦美術館 Facebook 或 Instagram 官方帳號，於展覽現場出示畫面即可免費入場
地址：台北市信義區松高路79號
開館時間：11:00-18:00（週二休館）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/fubonart
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