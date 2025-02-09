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根本買不到！搶嘸超商「元宵卡通燈籠」引大批網怒轟 他曝「這裡」有多款式現貨能買

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

搶不到燈籠氣炸！7-ELEVEN「2025元宵卡通燈籠」於2/5起現貨開賣，但有大批網友反應「2/5還沒開賣，早就已經賣光了」、「開賣就完售，根本買不到，是賣心酸的喔」、「沒量就不要po⋯⋯」，怒控有門市偷跑。

7-ELEVEN「元宵卡通燈籠」話題度超高，今年推出了大頭造型的七彩炫光燈籠，集結了三麗鷗明星酷洛米、Hello Kitty和迪士尼經典角色米奇、小熊維尼、奇奇蒂蒂，及SNOOPY、哆啦A夢等熱門IP，共有10款，每個售價49元。不料，宣布開賣後，引起許多網友湧入怒指「都是被預訂走了！這個歪風要不要被糾正一下」、「根本買不到」等出現未開賣就完售的情況，被諷是「熟客限定」。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

有網友第一時間到數家門市搶購卻撲空，在貼文下回應「店員說前幾天就進貨、然後已經賣完了、根本黑箱作業」、「為什麼前幾天就有看到有人已買到」，還有人表示2/2就在社團看到分享文，指出有部分門市偷跑。

但有網友分享，「桃園A19燈會 7-11攤有現貨」還提到「有很多款式」，如有計畫前往參與燈會的朋友可以到現場碰碰運氣。

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