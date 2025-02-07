情人節最萌告白！ 威秀影城 X Care Bears「彩虹熊玩偶花束」開賣 5款馬卡龍配色小熊還能變吊飾
打造一場甜蜜約會就靠它！ 威秀影城繼去年史努比花束的成功今年推出「Care Bears彩虹熊玩偶花束」將於2月7日（五）浪漫上市，這款夢幻的Care Bears彩虹熊玩偶花束，將繽紛色彩和柔軟舒適合二為一，成為最甜蜜的情人節禮物之選，將再度掀起情人節禮物熱潮！
玩偶花束採用柔軟的長毛布料，搭配夢幻馬卡龍配色，5款彩虹熊玩偶「Grumpy Bear 牢騷小熊」暖心可靠、「Cheer Bear 樂觀小熊」粉紅笑臉傳遞正能量、「Sweet Dream Bear 甜夢小熊」帶來甜美好夢、「Funshine Bear 幽默小熊」陽光黃帶來好心情、「Wish Bear 許願小熊」夢幻綠守護願望，帶來不同風格與充滿溫暖和愛意，讓人一見就傾心。
Care Bears彩虹熊玩偶更具備多功能設計，不僅是花束，其鐵絲支撐結構可調整形狀，變身成為吊飾、手環、髮飾等日常小物，隨時隨地展現個性。而威秀影城「造型花束套餐」包含中份爆米花、中杯飲料和一個隨機款式彩虹熊玩偶花束，售價只要499元，絕對是最有溫度的情人節禮物！
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