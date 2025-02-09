情人節約會就選這裡！台北3間「手作戒指工作室」 打造獨一無二的紀念

情人節將至，和伴侶一起手作戒指絕對是最浪漫的活動！不僅能一起挑適合彼此的戒指款式，還能雕刻上對方的名字或紀念日，相當適合情侶來甜蜜過情人節，留下手作的定情禮物！這次七分之二的探索就介紹 3 間台北的金工店家，讓大家做出獨一無二的戒指。

1. Everyday is a Gift

圖／Everyday is a Gift 提供

Everyday is a Gift 手作工作室鄰近捷運信義安和站，整片落地窗和金工道具牆打造出溫馨的氛圍。店內採全預約制，一人也可開班，提供情侶對戒、手鍊、麻花戒、婚戒等課程。能加購刻指紋、電鍍、鑲鑽，練習手感用的銅片也能帶回家當紀念。

整體上課時間大概需要 2.5 小時，過程中老師都會有耐心地在一旁指導和給予建議，最後也會幫忙精修，就算是手殘黨也能輕鬆上手。結束後老師會協助拍照，並贈送拍立得照片！整個課程的體驗感非常好，推薦情侶來此製造浪漫的回憶。

2. Hygge Adorn

圖／Hygee-Adorn提供

Hygge Adorn 位於中和，店內裝潢簡約，搭配掛滿金工手作器材的木板，整體充滿溫暖的氛圍。由於這家台北金工的老師是專業代工出身，DIY 體驗也能做出品質媲美百貨級的飾品。除基本的純銀金工戒指外，也有手環及項鍊可以選擇。

體驗課程含教學、鋼印敲字、午茶點心、活動側拍及終身售後保養服務。店內金工戒指款式非常豐富，且整體手作比高，零基礎的朋友也可以隨時向老師求助，完全不用擔心。總結下來，整堂金工課程的節奏從容舒服，最後的成品保有高度手作感卻也不失專櫃的精緻度，非常適合與珍貴的人締造私藏回憶。

3. LYNLI STUDIO

圖／LYNLI Jewelry 提供

LYNLI STUDIO 鄰近捷運中山國中站，店面是複合式工作室，有其他設計公司進駐，整體裝潢為老上海復古風，另有販售獨家設計的飾品。課程方面除了戒指，還有對戒、手環、項鍊、耳環等多樣化選擇。此外，台北還有夜間課程，更增添一番浪漫風情。

課程中老師非常擅長引導，每個步驟老師都會先示範，確認學員了解後才讓學員親手操作。手作過程中情侶都有許多互動的機會，像是互相綁圍裙、替對方試戴戒指、兩人一起固定器材等，不知不覺中會讓雙方感情更上一層樓，相當適合情人節來此約會。

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