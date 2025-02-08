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怎樣能變美？ 把握冬季改造時機 「變美體驗3秘訣」讓你成為最美焦點

聯合新聞網／ 七分之二的探索

每到新年，你就為今年該怎麼打扮感到苦惱嗎？其實，冬天就是最適合好好改造的季節，趁這個時機不論是做臉還是減肥，都能有好效果，讓你以美麗的姿態迎接春天。今天七分之二的探索就分享 3 種變美活動，讓你漂亮一整年！

1. 越式洗髮

圖／越式洗髮
圖／越式洗髮

新的一年，當然是從頭到腳都要美麗！做越式洗髮不僅能保養頭部，還能為髮絲注入養分，讓你在新年也飄逸著動人的秀髮，走過你身邊時還能聞到淡淡的香氣，是回頭率滿分的小心機。

許多越式洗髮店其實不單只有洗髮，更包含肩頸按摩、敷臉、修眉、修甲、掏耳等一條龍服務，是懶人朋友的福音，新年保養一站式變美的好地方！

2. 美甲

圖／美甲
圖／美甲

手可說是每天最需要活動，也是最常被人注意到的地方。好看的指甲可以讓整雙手散發新年好運的氣氛，每天看著也能迎來好心情。

此外，做個漂亮的新年美甲也能吸引眾人的目光。通常，做美甲的同時也會一同修剪甘皮、打磨甲型以及滋潤雙手，能讓雙手以最佳狀態見人，帶著好心情在新年和朋友們聚會，是變美的關鍵。

3. 牙齒美白

圖／牙齒美白
圖／牙齒美白

每次和人拍照時，一定會以最燦爛的笑容留下照片紀念，但若要避免滿口黃牙，就要記得趁新年先好好牙齒美白。透過冷光技術提升牙齒的色階，同時保養牙齒，讓牙齒恢復天生原色，呈現自然色調。

做牙齒美白後，不僅能讓整個人的笑容看起來更有自信，還能提升氣色，讓你越笑越美麗！

延伸閱讀>>【新年保養懶人包】10 個新年保養推薦活動，讓你成為過年最美焦點

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