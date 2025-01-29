LINE貼圖蛇年拜年5大好禮攻略 傳貼圖抽10萬豪華郵輪行
2024年傳送最多貼圖的一天就是大年初一，迎接新年，LINE貼圖隆重推出新春限定「金蛇迎好運」貼圖特輯，替用戶準備過年必備的超澎湃貼圖、表情貼和主題，讓拜年祝福展現誠意滿滿、樂趣無窮的心意，還沒準備好貼圖的現在就趕快買起來！
迎接新年，LINE貼圖與創作者們同心協力，推出許多加入可愛又逗趣蛇元素的趣味貼圖，即日起至2月2日推出「金蛇迎好運」大禮包，5大貼圖好禮活動讓你買、送、傳、訂閱、互動，全都有獎。活動期間買/送任一活動貼圖、表情貼、主題，10萬元豪華郵輪旅遊金，每天還有限定加碼獎，iPhone 16、RICOH GRIII相機、刮刮樂一整本等大禮等你拿。傳活動貼圖、表情貼至1對1聊天室向朋友拜年，完成指定次數還可獲得獎品券，天天送LINE POINTS 888點。買單組不過癮，付費訂閱任一方案，千萬組訂閱內容任意玩，還能拿代幣30枚。
活動期間每天20:00～22:00，還可以到「LINE貼圖最前線」官方帳號戳紅包，戳中幸運角色拿免費獎勵，有機會戳中代幣，最高可得LINE POINTS 66點。初一限定加碼，於「LINE貼圖最前線」傳貼圖向賴編拜年，再刮LINE代幣2025枚。
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