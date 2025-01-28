6大串流年假平台「必看追劇清單」全公開 限時訂閱優惠別錯過

9天年假做什麼？除了拜拜、走春、吃大餐，也可以趁機在家當沙發馬鈴薯，一次把平常沒時間看的好劇補上進度，以下追劇清單給你參考。

Netflix

2025年開春Netflix就為大家送上超豐富片單，《問問星星吧》帶來李敏鎬和孔曉振的完美組合，由是枝裕和導演，宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴、本木雅弘等超狂演員陣容拼演技的《宛如阿修羅》、意外登上熱播榜的療癒系動畫《坂本日常》，討論度超高、超級養眼的《單身即地獄：第4季》都不可錯過。另外，1月份Netflix也上架了超虐心韓國歷史劇《衣袖紅鑲邊》，以及上映超過30年還讓許多人念念不忘的日劇神作《東京愛情故事》，還有《情書》、《美麗人生》、《海灘男孩》等，趁著過年再回味一下日劇男神、女神的風采。

《坂本日常》。圖／Netflix提供 《單身即地獄：第4季》。圖／Netflix提供 《問問星星吧》。圖／Netflix提供

Disney+

今年特別精心挑選了13部最新、最全面的年節片單，包括漫威大片《死侍與金鋼狼》、創下動畫影史票房紀錄《腦筋急轉彎2》的衍生寶藏影集《夢境製片廠》、由亞裔脫口秀演員歐陽萬成主演的爆笑懸疑燒腦劇《內景唐人街》、刻畫生死人性議題，口碑爆棚的年度韓劇《照明商店》、懸疑探案古裝輕喜劇《大奉打更人》等，超多元的追劇馬拉松片單蓄勢待發任君挑選。

《照明商店》。圖／Disney+提供 《死侍與金鋼狼》。圖／Disney+提供

Apple TV+

Apple TV+新春推出精彩原創影劇饗宴，近期多部熱門影集續集強勢回歸，包括廣受好評的科幻職場驚悚影集《人生切割術》第2季、科幻史詩鉅作《末日地堡》第2季，以及橫跨三語言的全球現象級作品《柏青哥》第2季等。還有適合全家觀賞的電影《飛月情海》與奧斯卡黃金陣容打造力作《戰火尋親路》等原創內容，將帶給觀眾截然不同的感動。驚悚懸疑迷則可以關注金球獎提名《免責聲明》的精彩劇情，還有即將上線的《關鍵暗算》將成為春節檔期的熱門選擇。

驚悚懸疑迷則可以關注金球獎提名《免責聲明》的精彩劇情，還有即將上線的《關鍵暗算》。圖／蘋果提供

遠傳friDay影音

新年熱播獨家韓劇《加州汽車旅館》、獨家韓綜《芬蘭租屋生活》，闔家觀賞首推夢工廠年度鉅獻《荒野機器人》電影，還有1月31日上映曹政奭挑戰女裝爆笑不斷的《變身機長》。即日起在遠傳friDay影音官網購買「金蛇限定福袋」，即可享受全館影劇暢看90天，額外加碼贈45天及6張單片券，再送價值1,940元的friDay影音京城之霜專屬好禮，現賺2,238元。春節期間加碼推出「天天抽萬元大獎」活動，買福袋訂閱就有機會贏得包括LG閨蜜機、iPad 10等豐富獎品。

遠傳friDay影音最新獨家強檔韓劇《加州汽車旅館》，由李世榮與羅人友主演，開播至今大獲好評。圖／遠傳friDay影音提供 春節大推《荒野機器人》，溫暖感人的票房佳作。圖／遠傳friDay影音提供

中華電信MOD、Hami Video

首播當週即空降戲劇榜冠軍的獨家韓劇《我的完美秘書》熱映中、上架至今佔據台劇點閱第一的《不如海邊吹吹風》也將迎來最後大結局；更提供觀眾多部院線直送精選好片《危機航線》、《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》、《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》、《談判專家》以及動漫卡通《七龍珠DAIMA》、《藍色小腳印與你！S4》與單次付費電影《魔法壞女巫》、《荒野機器人》等精彩內容；MOD加碼推出新春好運活動，「蛇我其誰專區」，用戶闖關各式開運遊戲即有機會獲得總價值超過200萬元的看片金、Hami Point點數與7-ELEVEN電子禮券等獎項。1月28日除夕夜晚上7時起提供全台觀眾免費收視文化總會春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》。

中華電信新聞由韓志旼、李浚赫攜手演繹療癒羅曼史的全台獨家韓劇《我的完美秘書》首播當週即空降影劇館與戲劇榜冠軍。圖／中華電信提供

台灣大MyVideo

春節期間看片享好康，MyVideo即日起至2月7日推出「新春發發發」期間限定活動，申辦返利黑卡、豪華月租買3送3，或購買新春專區指定計次電影，即可抽888元momo幣紅包。活動期間新申辦返利黑卡的用戶，就有機會獲得價值2,000元台北知名牛排餐酒館雙人套餐券。即日起至2月28日凡於MyVideo觀看「音速小子」、「蜘蛛人宇宙」、「惡靈古堡」等系列電影，可抽「索尼克 × 夏特 世代重啟 一般版」、「漫威蜘蛛人2」或「惡靈古堡 村莊」PS5遊戲光碟。

台灣大作為市場上唯一同時提供Netflix、Disney+、Max、MyVideo和KKBOX等5大影音串流服務的電信業者，首創「影音多享組」，推出靈活且高性價比的訂閱方案，即日起訂閱Netflix、Max和MyVideo 3合1年約方案，每月僅需500元，再享KKBOX 3個月免費試用，5G指定資費用戶可享Disney+ 2年請你看；Netflix與Max「雙享組合」每月450元，狂省300元。