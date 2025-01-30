南港LaLaport準備好了！2025北中南即將登場的6話題百貨商場

台灣百貨商場密度為全球之冠，今年又有數家指標商場即將問世，讓百貨零售市場又變得更熱鬧，帶給消費者不同的選擇。

南港LaLaport 3月20日開幕

南港LaLaport將於3月20日開幕。記者江佩君／攝影

位於南港經貿園區的日式購物中心、三井不動產旗下的南港LaLaport，因工程期間受疫情影響，導致開幕時程不斷往後延，現在終於確定將於3月20日正式開幕與大眾見面。南港LaLaport坪營業樓層為部分地下一樓至地上六樓，匯集威秀影城、LOPIA日系超市、Kidzania兒童體驗設施，以及國際品牌、大型生活用品品牌、親子娛樂、排隊餐飲等約300家專櫃進駐，也引進不少「在台初展店」的物販、餐飲品牌。

南港過去缺乏大型在地購物商場，當地人假日若需要購物、休閒娛樂，大多會跨區到信義區、東區。南港LaLaport距離台北捷運文湖線「南港軟體園區站」步行僅需1分鐘，板南線/文湖線 「南港展覽館站」步行約3分鐘， 與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的南港站也僅有一站距離，交通相當方便，開幕後勢必為當地生活圈與機能注入活力能量。

誠品生活台南第一季試營運

誠品生活台南獨棟街邊大店預計今年第一季試營運。圖／誠品提供

誠品生活台南位於近期剛開幕的台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等景點，一旁也有全台最大日式燒肉主題餐廳碳佐麻里精品燒肉，以及天鍋麻辣鴛鴦鍋，周邊提供逾1,200個汽機車停車位，吃飯逛街都方便。

全店四層樓6,000坪規模，挑高10米雙層書店為於全店核心位置，結合多元藝文體驗、親子共讀Plaza等活動空間，以及綠意天井、8米寬大步梯、大面積露台等設計細節，書區旁還有複合印刷設計、藝文與選物的在地知名老宅咖啡館獨家入駐。呼應台南美食之都特色，一至四樓每個樓層皆設有主題餐廳或咖啡輕食。另有台灣設計師工藝與時尚設計全新概念店型，以及誠品生活精選expo SELECT、誠品酒窖都也將進駐。

新光三越台南小北門6月開幕

新光三越台南小北門店預計6月開幕。圖／新光三越提供

新光三越在台南的第三家據點「台南小北門店」位於南山台南廣場，前身是原東帝士舊址。新光三越台南小北門商場面積約1萬1千坪，定位年輕時髦，會與現有據點有區隔，餐飲比例比一般店高，也會有娛樂項目與影城，預計今年6月下旬開幕，以新光三越百貨龍頭地位，勢必為台南帶來全新品牌，為台南再創話題。

漢神台中洲際購物中心第四季營運

漢神台中洲際購物中心預計今年第四季營運。圖／漢神提供

南霸天漢神揮軍北上，前進高消費力的台中。漢神選擇人口流入成長崛起的北屯區進駐，為北台中區域首座大型購物商場，總面積含立體停車場共約6.6萬坪，規畫地下四層、地上七層，預計引進近500家品牌，主打融合百貨與購物中心優點，打造創新的新型態商場。

漢神洲際購物廣場以珠寶盒為設計概念，同時採用綠建築玻璃帷幕引入自然光源。品牌陣容包含奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域等，打造高級精緻及多元時尚娛樂體驗的嶄新據點。漢神台中洲際購物中心也喊出目標年營業額將挑戰百億以上。

遠東SOGO大巨蛋Garden City

大巨蛋棒球賽事與演唱會效應火熱，加上SOGO大巨蛋Garden City進駐，為SOGO帶來全新客層。本報資料照片

自大巨蛋推出後，棒球賽事與演唱會效應火熱，以及SOGO大巨蛋Garden City去年陸續開出一樓餐飲與地下街，加上松山文創園區、誠品松菸藝文能量，重新活絡捷運國父紀念館站，接著SOGO今年第二季要開影城棟、第四季重頭戲要開出3萬坪規模的商場棟，主打台北市中心最大的購物商場，也讓台北東區商圈與信義商圈串連出更完整的生活娛樂購物廊帶。

統一時代二館Dream Plaza

信義誠品合約到期熄燈後，由統一集團打造新商場「Dream Plaza」接手，主打將有星巴克旗艦店、博客來實體書店，其中博客來會有局部區域24小時營業，預計今年營運。究竟Dream Plaza會與現有的統一時代台北店有何區隔不同，讓我們拭目以待。