初一全台量販超市福袋買起來！抽豪華電動車、日本雙人行、智慧家電大全配

新年試手氣，初一全台超市量販福袋買起來！

推出會員專屬新年家美好2025限量福袋，獎項總價值超過257萬元，將於1月29日大年初一上午10:00全台開賣，全台福袋限量共14,605個，量販店每店限量100個，超市數量則依各店公告資訊，每個福袋售價198元。每份福袋內含2張小卡，1卡雙玩法概念的「2025新年家美好刮刮卡」，現刮現享優惠，登錄序號再抽智慧家電、日本雙人行等大獎；另外還有「開春限時優惠券」，內含15項指定商品優惠，優惠最多達1,500元折抵以及買1送1好康。

不想早起搶購的民眾，線上購物即日起就可以提前預購，每個福袋售價288元，限每帳號限購1份福袋，售完為止，線上購除了福袋內的商品、刮刮卡1張、開春限時優惠券1張外，再加贈1組家速配折扣碼，指定商品滿688元現折168元，限初二到初四到店取件。家樂福全台量販店/超市店門市除夕當天營業至17:00，大年初一上午10點開始營業，家速配下午2點開始接單服務，初二後即恢復正常營業。

全聯攜手大潤發將於大年初一1月29日上午9:00實體門市準時開賣蛇年福袋，全聯小時達則晚1個小時於上午10點開賣，最大獎有機會抽中價值358萬的PORSCHE Macan EV純電動休旅車，以及市價約99.9萬的LUXGEN n⁷純電動休旅車，共有5台，另外還有華航來回機票等，總數近16萬個福袋，抽總計777個優質好禮。福袋內含多種實用商品、年節用品，還有多家知名品牌優惠的2025新春大禮包，如宜蘭傳藝免費入園券、摩曼頓折價券、麗寶樂園門票優惠券、萬國通路商品券等，超值好物總價值超過1,550元，全台門市限量11萬個。

此次福袋、福箱共推出5款，分別為300元蛇年生肖福袋，bodum哥本哈根保溫瓶福袋售價680元，bodum鬆餅機、美式濾滴咖啡機福袋售價皆為980元，還有萬國通路28吋行李箱福相，售價4,900元，分別可獲得1、3、4、17組抽獎序號。

全聯於除夕當天只營業至17:00，初一至初三營業至21:00，初四營業至17:00，初五開始恢復正常營業；大潤發則是只有在除夕當天營業至17:00，大年初一後即恢復正常營業。各店營業時間可能受其他因素彈性調整，依門市現場公告為主。

愛買量販

新春「蛇年刮刮卡」自即日起至2025年2月2日搶先開賣，每張只要100元，限量9萬張，張張都有獎，今年準備28台iPhone 16全系列讓民眾驚喜開刮，還有AirPods 4、飛利浦智慧萬用鍋以及沙宣負離子護髮吹風機等大獎。愛買APP會員獨享扣HAPPY GO點數250點換刮刮卡乙張，點數越多換越多張，使用HAPPYGO PAY購買蛇年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。全台各店除夕營業至18:00，初一至初五全台分店營業時間皆有微調，依照各店鋪公告為準。

Mia C'bon

新春開運福袋1月29日大年初一上午11:3全台分店限量發售，內含6件人氣商品，包含圓山飯店牛肉麵、日本青森縣青天霹靂米、江戶綜合米果、日清製油芥籽油、梅田日式無籽梅干、Perrier等，總價值達1,500元，新春價599元，還附上繡有Ｍia C’bon logo字樣的人氣限量麻編織袋，全台限量1,200袋。春節期間Ｍia C'bon百貨進駐店除夕晚間18:00打烊、初一正常營業；街邊店除夕晚間17:00打烊、初一10:00正常營業。

city’super

小龍舞春好運福袋，每袋800元，全台8店初一至初四限量販售。每只福袋內含1張「Anya Hindmarch x city’super聯名購物袋」兌換券，內容網羅精選各國經典零食、風味食材等超優商品，享市值20%以上回饋外，還有機會獲得recolte煎烤盤、FESTINO美顏修容器、負離子造型梳、LE CREUSET迷你橢圓瓷器，以及city’super 500元商品抵用券等獎項。city'super全台8店春節營業時間依照所屬各百貨公司公告為準。

好市多

除夕當天全台賣場營業時間9:00～18:00，加油站7:00～19:00；初一全台賣場休息1天，初二起恢復正常營業。