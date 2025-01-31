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過年懶得出門人擠人？「網購春節限時優惠」剁手買一波

聯合新聞網／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物大年初三（1月31日）當天推出「週五蝦皮特選日」，精選多款熱銷零食、飲品、日用品下殺5折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物大年初三（1月31日）當天推出「週五蝦皮特選日」，精選多款熱銷零食、飲品、日用品下殺5折起。圖／蝦皮購物提供

春節連假雖然放得爽，但想要出門逛街總是有商店未營業或到處人擠人的困擾，24小時都能買的網購最方便，不論是採購春季新裝、換季保養品、犒賞自己的新年禮物或是為即將到來的情人節超前布署，趁著春節限時優惠檔期下單都划算。

蝦皮購物大年初三（1月31日）當天推出「週五蝦皮特選日」，精選多款熱銷零食、飲品、日用品下殺5折起，當天下午2點前下單，隔日中午12點即可收貨。

momo購物網2月1日前推出「過年不打烊」活動，匯集禮盒、潮流新鞋、娛樂電玩等節慶夯品優惠3折起，同步祭出「蛇來運轉樂透彩」免費下注抽百萬頭獎、「新年搓麻將」限時搶$888 mo幣等好康。春節連假期間啟動「春節照常出貨」服務，凡標示「春節不打烊」之商品皆照常配送，客服亦正常服務。

「蛇來運轉樂透彩」即日起至2月2日每位會員每日皆享有一次免費投注機會，在活動頁任選6組幸運號碼即可完成下注，每檔開獎號碼將對應台彩大樂透指定開獎期別，總獎金最高達100萬元；「新年搓麻將」即日起至2月5日每日8個時段開放參與，最高搶限量$888 mo幣；2月1日前累計消費滿額登記送$666 mo幣。

PChome 24h購物今年持續推出「新春24H不打烊」服務（詳見網頁公告），春節期間全站超過百萬種在庫商品照常出貨，並祭出超值優惠：活動期間限時瘋搶好物最低5折起；折價券天天領，最高現折888元（限量）；下單不限金額即可登記抽桂格養氣人蔘禮盒；結帳刷星展PChome Prime聯名卡最高26%回饋。

春節期間PChome 24h購物顧客中心的客服專員持續提供服務，消費者也可善加利用「智能客服」功能，即時解決購物疑問；全台電商首座以最高密度導入AI技術和全自動化倉儲設備的「PChome林口A7智慧物流園區」也全力備戰。在配送部分，舉凡標示「低溫」、「大材積」、「超大材積」、「需安裝商品」、部分類型商品（液晶電視／螢幕）、廠商出貨等商品，因配合供應商及物流商營運服務時間調整，若年前無法送達，配送時程將順延於2月3日起陸續配送。

Yahoo奇摩購物2月2日前推出「蛇來運轉迎好年」活動，全站消費滿2,000元送200購物金；攜手多家銀行推出刷卡優惠，春節期間至2月底前消費滿額最高送5,000刷卡金，2月1日至2月14日銀角零卡Zingala消費滿額回饋10%，最高送1,314；2月2日前集結知名品牌優惠下殺，TNF北面外套直降5折起、波特包走春時尚穿搭精選7折起、寶拉珍選全館6折起 、船井生醫全館3折起、大研生醫全館5折起；如果想提前採買情人節禮物，即日起至2月2日精選人氣香氛84折優惠，歐美精品包夾／配件39折起，2月10日前黃金金飾結帳再享89折。春節期間「快速到貨專區」不打烊正常出貨，詳情請見網頁公告。

此外，Yahoo奇摩購物與OPENPOINT攜手推出「時來運轉刮寶趣」活動，即日起至2月11日晚上7點前會員可在OPENPOINT App免費天天玩，有機會獲得Yahoo奇摩購物中心168元／88元／30元折價券、拍賣精選店家折扣碼。

●附註：所有優惠活動內容與商品售價，以各電商平台網頁公告為準。

SONY PS5 Slim光碟版主機，momo購物網2月1日前「過年不打烊」期間活動價15,980元。圖／momo購物網提供
SONY PS5 Slim光碟版主機，momo購物網2月1日前「過年不打烊」期間活動價15,980元。圖／momo購物網提供
QMAT折疊瑜珈墊，momo購物網2月1日前活動價699元，2月2日起售價949元。圖／momo購物網提供
QMAT折疊瑜珈墊，momo購物網2月1日前活動價699元，2月2日起售價949元。圖／momo購物網提供
PChome 24h購物「新春24H不打烊」限時優惠登場。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「新春24H不打烊」限時優惠登場。圖／PChome 24h購物提供
Yahoo奇摩購物即日起至2月2日祭出「蛇來運轉迎好年」活動，同時春節期間「快速到貨專區」不打烊正常出貨。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物即日起至2月2日祭出「蛇來運轉迎好年」活動，同時春節期間「快速到貨專區」不打烊正常出貨。圖／Yahoo奇摩購物提供

情人節 春節 禮盒 網購 連假

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