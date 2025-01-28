過年逛百貨走春 超過「10大人氣IP」出動 好玩好逛還能抽大獎

今年過年，新光三越全台共規畫超過百場的春節活動，包括邀請台灣藝術家徐至宏打造「蛇來蛇趣空間藝術展」，讓你拍出超萌又應景的春節賀歲美照，即日起於台北信義新天地、台中中港店、台南新天地展出。

過年就是要看舞龍舞獅才有熱鬧年味，每年大年初二到初四準時登場的台北信義新天地「金獅納福展鴻圖獅皇競」邀請到8大台灣知名獅隊齊聚一較高下，帶來滿震撼力的傳統技藝，熱鬧迎春。

新光三越呼應時下IP熱潮，集結超過10大知名IP推出系列特展活動，包括：台北南西店推出「姆明80周年主題快閃店」，帶來80周年限量紀念商品，還有韓式拍貼機、姆明雞蛋糕。台北信義新天地「進擊的巨人：Final Season」快閃店，同時設置巨人打卡區、調查兵團與席納之牆等有五大拍照打卡點，以及超過60款限量周邊；台北信義新天地與台灣原創插畫家唐葫蘆姑娘合作「宮中女子日記」展覽，以古風女子的可愛風趣形象展現當代女子生存守則。

台中中港店「Chiikawa POP UP STORE」超人氣吉伊卡哇、兔兔、小八貓兩公尺氣偶首度移師台中，更同步日本開賣的限量周邊。台南中山店「RODY期間限定快閃店」攜手馬來貘、咖波等40位台港日韓藝術家共同展出。台灣人氣LINE貼圖「白爛貓馬戲團九周年期間限定店」重返高雄左營店。

新光三越特別邀請台灣藝術家徐至宏打造「蛇來蛇趣空間藝術展」，讓你拍出超萌又應景的春節賀歲美照。圖／新光三越提供 新光三越台北信義新天地即起至2月16日推出「進擊的巨人：Final Season」快閃店。圖／新光三越提供 新光三越台中中港店即起至2月2日推出「Chiikawa POP UP STORE」。圖／新光三越提供 新光三越高雄左營店即起至2月23日推出「白爛貓馬戲團九周年期間限定店」。圖／新光三越提供

SOGO福袋是每年過年的人氣經典活動，SOGO台北店今年推出近萬個福袋讓消費者試手氣，初一至初三買福袋還有「環宇旅遊刮刮樂」，有機會刮中每日限定大獎「長榮航空皇璽桂冠艙雙人來回機票」，一連三天要送出總價超過126萬元的豪禮。初一至初五再加碼抽黃金，有機會帶回財神爺黃金擺件。

此外，2月5日前忠孝館12樓活動會館推出「史努比吉祥迎春75周年新春限定快閃店」，打造六大展區免費逛。同場還有「adidas Family Sale」全台百貨首場特賣會，全面3.5折起，2件以上再7.7折、3件以上再6.6折，單筆滿5,500元現折500元，優惠相當超值。

復興館則於1月28日至2月6日於9樓中庭帶來「紙的奇蹟：瓦楞紙雕的藝術之旅」，特邀台灣唯一瓦楞紙塑藝術家鍾凱翔，以台灣特有種、瀕臨絕種動物為主題，將瓦楞紙轉化為生動的藝術品。

SOGO台北店春節福袋搶手程度，每年開賣前排隊人氣不亞於周年慶。本報資料照片

【遠東百貨】

遠百春節福袋，各店大年初一提供現場販售，遠百信義A13、板橋中山、遠百桃園、台中大遠百、遠百嘉義售價均為1,000元，頭獎分別為66,000元商品券、Tokuyo玩美椅、120,000商品券、36,000元商品券、SONY 43吋電視。

板橋大遠百、遠百竹北則採用消費888元發票，可用1,000元現金購買，頭獎分別為OSIM按摩沙發、價值12.5萬元的OGAWA按摩椅；遠百花蓮福袋售價1,680元，最大獎為16萬8,000元商品券；台南大遠百福袋售價500元，最大獎為IPhone 16、高雄大遠百福袋售價200元，最大獎為13,240元的藍芽音響；新竹大遠百則是1月24日至2月16日期間消費滿1,000元，持APP即可抽獎，頭獎為FUJI按摩椅。

遠百大年初一各店開賣福袋讓民眾試手氣抽大獎。圖／遠百提供

【統一時代百貨台北店】

統一時代百貨每年春節都會舉辦「樂高」新年城活動，台灣樂高今年以「新年開運」為主題，即起至2月9日於統一時代百貨台北店2樓打造「樂高開運迎新春」活動，現場設置刺激有趣的巨型「城市平安大道」滑梯，挑選樂高城市系列小車一同滑下，象徵新的一年吉運隨行、平安順遂；另有3尺高「財神爺許願池」，放大還原喜慶與吉祥寓意的新年盒組「80117五福迎春」，搭配飛向天際的樂高財神爺。大小朋友還可一起體驗有趣的闖關活動，適合全家大小、情侶朋友同樂，還有好逛好買的樂高年貨大街，特別的是巨型城市平安大道，讓民眾一起拚出好吉運。

統一時代百貨春節樂高新年城活動，即起至2月9日於台北店2樓打造「樂高開運迎新春」活動。圖／台灣樂高提供

【統一時代百貨高雄店】

統一時代百貨高雄店推出大型戶外「恐龍遊樂園」，以恐龍模型打造旋轉暴龍、翼手龍飛機、三角龍火車、恐龍咖啡杯及蒼龍海盜船等八座主題遊樂器具。同時，還設計了逼真的恐龍拍照造景，內含兩座栩栩如生的巨型恐龍模型，體驗叢林探險氛圍。「恐龍遊樂園」開放免費入場打卡拍照，若想搭乘遊樂設施，單項體驗為100元。1月25日至2月2日春節限定全館消費滿千元，即可兌換免費搭乘券一張，數量有限，兌完為止。另推出可乘坐五項遊具的套票組、每組300元。