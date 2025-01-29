過年到Outlet走春 除了爽爽購物到處都有美照拍攝點

有廣闊空間可逛可玩的Outlet是受家庭客喜愛的休閒場所，過年期間來看看北中南Outlet推出什麼話題活動，全家一起去逛Outlet找樂子吧。

MITSUI OUTLET PARK

春節期間，三井Outlet北中南三設施皆舉辦走春活動，包括太鼓表演和互動表演，同時，還有可愛又好拍的皮克斯主題造景，陪伴民眾走春出遊的時光。

【林口店】以皮克斯造型氣球為元素，還有「夢想許願池」造景。同時，二館還有「星空航站」燈光秀，自傍晚17:00起每半小時展出一次。2月9日前推出超可愛皮克斯滿額贈，2月2日初五前還可用會員點數兌換限量皮克斯照相透卡。

【台中港店】以「怪獸電力公司」為主題，重現毛怪與大眼仔在電影中經典的房門場景。

【台南店】以電影「玩具總動員」人氣角色熊抱哥為主題，推出充滿粉紅色調「迎賓大明星」造景，洋溢著草莓般的甜蜜氛圍。2月3日至2月9日完成集章與指定任務，可兌換皮克斯限量禮品。

MITSUI OUTLET PARK林口店「夢想許願池」造景。圖／台灣三井不動產提供 MITSUI OUTLET PARK台中港店以「怪獸電力公司」為主題。圖／台灣三井不動產提供 MITSUI OUTLET PARK台南店以「玩具總動員」人氣角色熊抱哥為主題。圖／台灣三井不動產提供

GLORIA OUTLETS華泰名品城

2025年華泰名品城新春場景吹起懷舊電玩風，以80-90年代超夯的吃豆人、貪食蛇概念呈現蛇年財富吃滿格意象，結合東方年節喜氣裝飾，還有綿延1.6公里的財氣燈海。

【一期】「福樹迎春」車庫前盛開了四棵開運福樹，分別掛滿象徵愛情、財運、福祿與仕途順利的代表性吉祥物 — 桃花、紅包、葫蘆、算盤。左側「霓虹貪食蛇打卡牆」是MZ世代不能錯過的拍照熱點。右側則有銀柳簇擁的許願涼亭，還能掛上紅色許願卡。

【二期】「華燈光影轉運站」數百盞大小燈籠串聯成華燈光影區，抬頭還有炮竹春聯、元寶、如意算盤定時轉動等春節應景場景。

【三期】「四季如春蛇如意」三期倉庫外大紅燈籠高高掛，以及象徵四季如春的巨型剪紙窗花、幾何貪食蛇彩繪窗格、好運到年節擺飾相互呼應，讓你拍出年味爆棚的走春美照。

GLORIA OUTLETS華泰名品城一期正門貪食蛇打卡點。圖／GLORIA OUTLETS提供 GLORIA OUTLETS華泰名品城二期「華燈光影轉運站」打卡點。圖／GLORIA OUTLETS提供 GLORIA OUTLETS華泰名品城三期「四季如春蛇如意」打卡點。圖／GLORIA OUTLETS提供

另外，為響應「台灣燈會在桃園」，同時歡慶Xpark五周年，首度在春節檔期 (即起至2/23前) 與Xpark水族館攜手推出青埔散策套裝行程。水族館內廣受網友歡迎的「癒見水母」將全面進化，由日本頂尖光影創意公司「NAKED, INC.」合作策畫「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，為「Xpark Blue」帶來嶄新的感官體驗。可至Xpark官網購買青埔散策活動行程，即可立享門票9.5折優惠，並能在華泰名品城三期客服中心兌換近80家的Outlet品牌優惠券。白天先來到華泰名品城、Xpark逛遊，晚上再去逛燈會。

GLORIA OUTLETS華泰名品城與Xpark水族館攜手推出青埔散策套裝行程，由日本頂尖光影創意公司「NAKED, INC.」合作策畫「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，帶來嶄新的感官體驗。圖／GLORIA OUTLETS提供

SKM Park Outlets高雄草衙

【中央廣場】打造「富貴招財花樹」，金色花樹象徵財富與繁榮，展現招財進寶的美好寓意，每片金光燦爛的樹葉隱藏著祝福，帶來滿滿好運。

【南北空橋二樓】佈置成「金蛇現身」，紅色燈籠交織出蛇形意象，象徵財運攀升、步步高升。

【大道西一樓】放置了「開運大吉祈願天燈」，巨型燈籠象徵祈福與開運。

【戶外購物街區】掛上了滿滿的燈籠掛飾，打造「富貴迎春大道」，燈籠金紅交輝，金色藤球燈點綴出新春光彩，營造熱鬧的節慶氛圍。

【鈴鹿賽道樂園】即起至3月2日，全日暢遊699元/人，平日13點前購票還可享優惠早鳥價599元/人。想玩單項設施還可以使用skm points，扣點兌換不同設施買一送一優惠券。

SKM Park Outlets高雄草衙戶外購物街區，掛上紅燈籠營造新春氣氛。圖／SKM Park Outlets提供 SKM Park Outlets高雄草衙裡的鈴鹿賽道樂園即起至3月2日，全日暢遊699元/人，平日13點前購票還可享優惠早鳥價599元/人。圖／摘自鈴鹿賽道樂園臉書 SKM Park Outlets高雄草衙中央廣場設置「富貴招財花樹」。圖／SKM Park Outlets提供

禮客Outlet

禮客內湖店&公館店即日起至2月17日推出單筆消費1,000元有機會抽中超過5萬元頭獎，1人可帶走「iphone16、iPad、Apple Watch」蘋果產品大全配，單筆6,000元送再送300元APP電子抵用券，同時，還有APP會員限量消費滿額禮，內湖店當日累計消費滿10,000元送「漾客酥炸海陸三拼餐券」，公館店消費滿5,000元送「花開富貴碗筷4件組」(數量有限送完為止)。

今年初一到初五，網羅全台各大廟宇「松山奉天宮」、「北投關渡宮」、「烘爐地南山福德宮」、「松山霞海城隍廟」地發財金，天天推出來店單筆消費滿3,000元前100名消費者，可以獲得開運發財金、沾喜氣過好年。