過年宅家閱讀簡直太爽了！如何選書？2024年度好書直接挑免焦慮

終於盼到春節假期，對於喜歡安靜獨處的I人來說，窩在溫暖的小窩打開書，是最自在愜意的時光，也是最棒的精神充電。至於廣闊的書海中要挑選哪些書，不妨參考誠品書店、博客來的2024年度閱讀排行榜。

【誠品書店2024年度中文TOP 10暢銷書榜】

經歷戰爭、天災及全球選舉年，世界局勢變幻莫測，擔憂未知將來的焦慮感，定心智慧成了讀者普遍的想望。誠品書店2024年度中文TOP 10暢銷書榜，蔡康永睽違5年的最新作品《你願意，人生就會值得》開賣僅3個月便勇奪暢銷冠軍，以一貫幽默的文字幫助讀者用另類視角破除人生焦慮警報。

卡通明星史努比也發揮療癒超能力，一舉奪得二席，攜手日本僧人作家枡野俊明、現代詩人谷川俊太郎跨界創作的「禪語錄」《今天不會都是壞事》登上TOP 3；接力新作《好事即將發生》名列TOP 6，聯手臨床精神科醫師，不只成為心理療程重要素材，更鼓舞無數身陷情

緒泥沼的讀者迎接更好的明天。此外，全球局勢變化的不確定性，也同步帶動投資理財書籍熱銷。

誠品書店2024年度中文TOP 10暢銷書榜趨勢，世界局勢變幻莫測，擔憂未知將來的焦慮感，定心智慧成了讀者普遍的想望。圖／誠品提供

Top 1：《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》蔡康永

Top 2：《心很小 裝喜歡的事就好》黃山料

Top 3：《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？ SNOOPY史努比的定心禪智慧》查爾斯．M．舒茲

Top 4：《一如既往：不變的人性法則與致富心態》摩根．豪瑟

Top 5：《如果歷史是一群喵 13：大明皇朝篇》肥志

Top 6：《好事即將發生：史努比Snoopy陪你找到自我認同，激勵低潮人生》亞伯拉罕J．托爾斯基／查爾斯．M．舒茲

Top 7：《巨人思維》巨人傑

Top 8：《給存股族的ETF實驗筆記：從金融股、高股息ETF出發，以錢養錢，晉升買房族的完整分享》小車X存股實驗

Top 9：《每個人的花期不同：允許自己是那朵晚開的花》萬特特

Top 10：《親密恐懼：為什麼我們無法好好愛人，好好被愛？》周慕姿

博客來2024年度閱讀趨勢，心理勵志書籍拿下在前十名榜單中就高居四席。圖／誠品提供

【誠品閱讀職人大賞】

誠品書店12年來持續以「職人專業視角」力推暢銷榜以外的必讀好書。集結千位職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」得獎名單如下：

書店職人最想賣：《世界上最透明的故事》杉井光

年度最期待作家：《流氓書店》謝東霖

最想說服爸媽買：《情緒大飯店》莉迪亞．布蘭科維琪

年度新人：《眼淚博物館》黃顯雅

【博客來2024年度閱讀暢銷總榜TOP 10】

博客來2024年度閱讀趨勢，心理勵志書籍在前十名榜單中就高居四席，瑞典暢銷心靈書《我可能錯了》銷售更勝去年、摘下榜首。《蛤蟆先生去看心理師》、《別對每件事都有反應》持續蟬聯暢銷榜；蔡康永的《你願意，人生就會值得》上市2個月衝至第7名，反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。

Top 1：《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》 比約恩．納提科．林德布勞、卡洛琳．班克勒、納維德．莫迪里

Top 2：《排球少年！！10週年編年史 全》古舘春一

Top 3：《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》詹姆斯‧克利爾

Top 4：《蛤蟆先生去看心理師》羅伯‧狄保德

Top 5：《對每件事都有反應：淡泊一點也無妨，活出快意人生的99個禪練習！》枡野俊明

Top 6：《持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法》尼克．馬朱利

Top 7：《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》蔡康永

Top 8：《排球少年!!magazine 全 (首刷限定版)》古舘春一

Top 9：《抄寫英語的奇蹟：1天10分鐘，英語和人生都起飛》林熙 Brett Lindsay

Top 10：《底層邏輯：看清這個世界的底牌》劉潤