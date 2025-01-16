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2025「逛街新地標」來了！台南第3間「新光三越」6月開幕 定位風格、主打亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新光三越提供
圖／新光三越提供

台南2025新地標！商場帶動在地觀光與消費，新光三越「台南小北門店」預計在6月盛大開幕，令不少台南人期待表示「終於不用一直擠南紡了」、「台南要起飛了」。

新光三越「台南小北門店」位於南山台南廣場，是新光三越在台南的第3個據點。風格主打年輕、潮流路線，近似信義A11、台北南西三館，功能規劃著重在餐飲部分，比重較其他店更多，並同步引入娛樂、影城等。據悉，目前大部分招商已結束，預期將成為2025新百貨的強力軍。

許多台南網友看到消息後，紛紛敲碗「鼎泰豐」、「鬥牛士」等知名餐飲進駐，一同期待台南逛街、吃美食的新地標現身。

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台南旅遊 新光三越 觀光 鼎泰豐

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