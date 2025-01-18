超萌風暴來襲！2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈亮相

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以燈會主角「吉伊卡哇」結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。　圖：高雄市政府觀光局／提供
以燈會主角「吉伊卡哇」結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】日前高雄市政府公布邀請日本人氣 IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，立刻在網路掀起話題，許多民眾紛紛期待在燈會一睹吉伊卡哇的可愛模樣。每年最受期待的小提燈今日前於「高雄旅遊網」臉書亮相，以燈會主角「吉伊卡哇」，結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出超人氣話題的小提燈。

▲「吉伊卡哇」小提燈。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「吉伊卡哇」小提燈。　圖：高雄市政府觀光局／提供

為了讓小朋友不用排隊都可以拿到提燈，高雄市政府也公布驚喜彩蛋，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前就可以領到1盞小提燈，讓可愛的「吉伊卡哇」陪小朋友們開心過寒假；民眾則可在02/08、02/09到高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

▲以精緻的紙雕工藝打造的「吉伊卡哇」小提燈。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲以精緻的紙雕工藝打造的「吉伊卡哇」小提燈。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，高雄燈會活動「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於01/25-02/16於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，延續「2024 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」黃色小鴨打造的歡樂氛圍，「2025燈會」再次規劃精彩活動，讓民眾感受再次高雄的城市魅力。

▲高雄燈會主角「吉伊卡哇」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄燈會主角「吉伊卡哇」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

「2025高雄燈會」除有可愛的「吉伊卡哇」大型氣膜展示外，周邊亦規劃遊樂園、美食市集、水上活動、親子馬戲等適合各種年齡層的節目與豐富有趣的活動；搭配高雄冬日溫暖宜人陽光及過年的喜慶氣圍，邀請遊客來場高雄冬日小旅行，一同感受愛河灣迷人的新風貌。

▲高市府公佈領取「吉伊卡哇」小提燈的時間、地點。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高市府公佈領取「吉伊卡哇」小提燈的時間、地點。　圖：高雄市政府觀光局／提供

為減少塞車及尋找車位的不便，觀光局呼籲民眾搭乘大眾公共運輸來高雄愛河灣，親臨現場感受「吉伊卡哇（Chiikawa）」的可愛魅力。有關「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」及「吉伊卡哇（Chiikawa）」小提燈發放消息請至「高雄旅遊網」官網、臉書及 IG 查詢。

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